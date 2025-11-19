Bihar Election 2025: मधुबनी की 10 सीटों पर 80% प्रत्याशियों की जमानत जब्त, PK की पार्टी का बुरा हाल

ब्रज मोहन मिश्र, मधुबनी। विधानसभा चुनाव 2025 में मधुबनी की 10 सीटों पर 100 प्रत्याशी मैदान में थे जिसमें 80 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इसका मतलब यह है कि एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में कोई भी तीसरा फैक्टर इतना दमदार नहीं था जो अपनी जमानत तक बचा पाता।

प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जन सुराज पार्टी को लेकर पहले कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि उनके प्रत्याशी दोनों मुख्य गठबंधन के बीच जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाएंगे मगर कोई भी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया।

बता दें कि जमानत बचाने के लिए कुल पड़े वोट का छठा हिस्सा लाने की जरूरत होती है। मगर दोनों प्रमुख गठबंधन के अलावा कोई प्रत्याशी छठा हिस्सा वोट लेकर नहीं आ पाया। हरलाखी से मोहम्मद शब्बीर निर्दलीय के तौर पर सबसे ज्यादा 22041 वोट लेकर भी जमानत नहीं बचा पाए। वहीं, प्रमुख गठबंधन के अलावा मात्र चार प्रत्याशियों को 10 हजार से अधिक वोट मिले। वहीं, दो विधानसभा में नोटा समेत नौ प्रत्याशियों को 5 से 10 हजार के बीच वोट मिला।

हरलाखी में 10 प्रत्याशियों में से 8, बेनीपट्टी में 11 में से 9, खजौली में 8 में से 6, बाबूबरही में 11 में से 9,

बिस्फी में 8 में से 6, मधुबनी में 9 में से सात, राजनगर विधानसभा में 7 में से पांच, झंझारपुर में 13 में से 11, फुलपरास में 10 में से आठ और लौकहा में 13 प्रत्याशियों में से 11 की जमानत जब्त हो गई।