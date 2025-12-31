भारत नेपाल सीमा पर खुला अपराध का सच, दस लाख रुपये के साथ भारतीय गिरफ्तार
Madhubani Latest News : भारत-नेपाल सीमा पर जयनगर के पास एक भारतीय नागरिक मोहम्मद एहसान को 9.98 लाख नेपाली रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। एसएसबी जवानो ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी) । भारत-नेपाल सीमा पर दस लाख रुपये के साथ एक भारतीय नागरिक गिरफ्तार होने की सूचना ने दोनों देशों में सनसनी फैला दी है। आरोपी को नेपाल ले जाने की योजना थी, लेकिन सीमा पर सतर्कता के चलते उसकी साजिश नाकाम हो गई।
जांच में पता चला है कि आरोपी नकदी को छुपाकर ले जा रहा था, जिसे पकड़े जाने के बाद संबंधित अधिकारियों ने जब्त कर लिया। यह घटना सीमा पर अपराध के बढ़ते मामलों और सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती को उजागर करती है, जबकि आम लोगों में इस तरह की गतिविधियों के प्रति चेतावनी भी बढ़ गई है।
समीप से अवैध रूप से भारत से नेपाल जा रहे थे
भारत-नेपाल अंतराष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48 वीं बटालियन जयनगर के अंतर्गत जानकी नगर बीओपी के जवानों ने बुधवार की रात बासोपट्टी थाना क्षेत्र के जानकी नगर सरिता गाछी के समीप से अवैध रूप से भारत से नेपाल ले जा रहे भारी मात्रा में नेपाल रुपये के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के युनियन टोला निवासी मो. एहसान बताया जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 9 लाख 98 हजार नेपाली रुपये बरामद किया गया। जिसमें एक हजार का 2 लाख 31 हजार एवं पांच सौ का 7 लाख 67 हजार रुपए शामिल हैं। जब्त रुपये को जयनगर कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है।
कई वर्षों से चल रहा खेल
प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बीते कई वर्षों से पुलिस और सुरक्षा बल के आंख में धूल झोंक कर अपने अन्य सहयोगी के साथ भारत नेपाल के बीच तस्करी के अलावे भारतीय नेपाली रुपये का विनिमय का कारोबार करते आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारी मात्रा में नेपाली रुपये के जब्त होने को लेकर पैसा किसका था। इसका खुलासा नहीं हो सका है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।