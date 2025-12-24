मधुबनी में मनचले की खुली क्लास, स्कूली छात्रा से छेड़खानी, महिलाओं ने चप्पलों से सिखाया सबक

संवाद सहयोगी, मधवापुर (मधुबनी)। साहरघाट थाना क्षेत्र के साहरघाट बैंक ऑफ इंडिया के सामने मुख्य सड़क पर स्कूल से घर जा रही छात्रा के साथ एक मनचला युवक ने छेड़खानी कर दिया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ कर धुनाई कर दी।

112 की पुलिस ने मनचले युवक को हिरासत सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने मनचले युवक को हिरासत में ले लिया। युवक साहरघाट का निवासी बताया जाता है। उसकी पहचान नहीं हुई है। दरअसल शाम के चार बजे के आसपास स्कूल की छुट्टी हुई थी। जहां स्कूल की कई छात्रा अपने घर जा रही थी। जहां एक मनचला युवक छात्रा से छेड़खानी कर दिया। छेड़खानी का विरोध करने पर स्थानीय लोग जुट गए और मनचले युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई शुरू हो गई।

लात, घुसे और चप्पलों की बरसात छात्रा और महिलाओं ने भी खूब हाथ साफ किया। लात, घुसे और चप्पलों की बरसात हो गई। घसीट घसीट कर युवक की धुनाई हुई। ताकि आगे कोई ऐसा हड़कत नहीं कर सके। घटना की सूचना डायल 112 की पुलिस को हुई। तुरंत पुलिस पहुंची और भीड़ से छुड़ाकर उक्त मनचले युवक को अपने साथ हिरासत में ले गई।

मानसिक स्थिति खराब होने का हवाला हालांकि समाचार प्रेषण तक पुलिस द्वारा युवक का मानसिक स्थिति खराब होने का हवाला देकर छोड़ दिए जाने की जानकारी प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश कुमार रौशन ने कहा कि युवक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।