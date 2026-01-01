Happy New 2026 : राज परिसर बना भारत–नेपाल के लिए नव वर्ष जश्न का नया हाटस्पाट

संवाद सहयोगी, राजनगर मधुबनी । नव वर्ष 2026 के प्रथम दिन राजनगर स्थित मिथिला एवं बिहार प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर राज परिसर पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार नजर आया। एक सप्ताह के बाद धूप निकलने के कारण में राज परिसर में पर्यटकों की अच्छी भीड़ जुटी।

सुबह से ही जिले के विभिन्न हिस्सों के अलावा अन्य जिलों तथा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी लोग पिकनिक मनाने और राज परिसर के प्रसिद्ध पुरातात्विक धरोहरों का दीदार करने पहुंचे। राज परिसर स्थित नयनाभिराम दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, कामाख्या मंदिर, गिरिजा मंदिर, महावीर मंदिर, नौलखा महल, मोती महल एवं हाथी घर में दिनभर श्रद्धालुओं और सैलानियों की भारी भीड़ लगी रही।

सुबह से ही शुरू हो गया आगमन नववर्ष की पहली सुबह होते ही राज परिसर की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। परिवार, मित्र मंडली और युवाओं के समूह हाथों में खाने-पीने का सामान लिए परिसर में प्रवेश करते दिखे। मंदिरों में पूजा-अर्चना के बाद लोगों ने ऐतिहासिक महलों के सामने फोटो और सेल्फी लेकर यादें संजोईं।

पिकनिक स्पॉट में बदला राज परिसर नौलखा महल, मोती महल और हाथी घर के आसपास पिकनिक मनाने वालों की टोली जमी रही। बच्चों के लिए झूले और खिलौनों की दुकानों पर खासा जमावड़ा रहा, वहीं ठेलों,खोमचे तथा नाश्ते की दुकानों पर चाट, समोसा, चाउमीन,पिज्जा, बर्गर कॉफी और चाय की बिक्री दिन भर जोरों पर रही। गोल गप्पे और आइसक्रीम की टपरी पर लोगों की खासी भीड़ देखी गई। बच्चों के बीच बैलून खरीदने की होड़ मची रही।स्थानीय दुकानदारों के लिए यह दिन बेहद लाभकारी साबित हुआ।

व्यवस्था पर भी रही नजर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा राज परिसर सहित प्रत्येक चौक-चौराहों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। राज परिसर के अंदर बाइक एवं चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था। मुख्य द्वार से लेकर मंदिरों और महलों के आसपास पुलिस के जवानों की मुस्तैदी से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि दोपहर बाद कुछ स्थानों पर भीड़ अधिक होने से जाम की स्थिति भी बनी, जिसे पुलिस ने सूझबूझ से संभाला।