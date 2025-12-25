मधुबनी में प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत? चतरा गांव के चौर में मिला युवक का शव
बिहार के मधुबनी जिले के चतरा गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि यह मामला प्रेम कहानी से जुड़ा हो सकता है, जिसका ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, खजौली (मधुबनी)। थाना क्षेत्र के चतरा गोबरौरा गांव के एक चौर के रिंग बांध के पास नहर के किनारे से गुरुवार को एक युवक की लाश बरामद की गई। मृतक की पहचान कसमा मरार गांव के वार्ड पांच निवासी दिलीप दास के पुत्र कृष्ण कुमार (19) के रुप में की गई है।
सूचना पाकर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये मधुबनी भेज दिया है। बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है। पुलिस प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला मान रही है। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार युवक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब छह माह पूर्व दोनों ने घर से भागकर किसी मंदिर में शादी भी की थी। पुनः सामाजिक स्तर पर (युवक एवं युवती) दोनों पक्ष में सुलह हुई और युवती को युवक के घर से अपने पिता के घर ले जाया गया।
युवक भी घटना के बाद कमाने के लिये दिल्ली चला गया। करीब छह माह बाद पांच-सात दिन पूर्व वह दिल्ली से घर आया ही था। युवक के स्वजन के अनुसार युवती ने युवक को बुधवार की शाम फोन कर अपने पास बुलाया। युवक के स्वजन ने युवक के घर से गायब होने पर रातभर उनकी काफी खोजबीन की, किन्तु रात में कुछ पता नहीं चला।
गुरुवार की दोपहर करीब 1:00 बजे चतरा गांव के एक चौर में नहर किनारे युवक की लाश देखी गई। मृतक युवक के सीने में गहरा जख्म है। जिससे किसी तेज हथियार से वार कर हत्या की आशंका जताई जा रही है।
इधर घटना के बाद से युवती एवं उनके स्वजन अपने घर से फरार हैं। थाना पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। एसडीपीओ सदर टू मनोज राम ने बताया कि घटना की जांच के लिये एफएसएल की टीम बुलाई गई।
प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में की गई हत्या का मामला प्रतीत होता है। थाना पुलिस भी घटना की जांच कर रही है। घटना में संलिप्त लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घटना स्थल पर पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, एसआई राजेन्द्र चौरसिया भी घटना की जांच में जुटे थे।
