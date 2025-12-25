मधुबनी में प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत? चतरा गांव के चौर में मिला युवक का शव

संवाद सहयोगी, खजौली (मधुबनी)। थाना क्षेत्र के चतरा गोबरौरा गांव के एक चौर के रिंग बांध के पास नहर के किनारे से गुरुवार को एक युवक की लाश बरामद की गई। मृतक की पहचान कसमा मरार गांव के वार्ड पांच निवासी दिलीप दास के पुत्र कृष्ण कुमार (19) के रुप में की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पाकर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये मधुबनी भेज दिया है। बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है। पुलिस प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला मान रही है। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार युवक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब छह माह पूर्व दोनों ने घर से भागकर किसी मंदिर में शादी भी की थी। पुनः सामाजिक स्तर पर (युवक एवं युवती) दोनों पक्ष में सुलह हुई और युवती को युवक के घर से अपने पिता के घर ले जाया गया।

युवक भी घटना के बाद कमाने के लिये दिल्ली चला गया। करीब छह माह बाद पांच-सात दिन पूर्व वह दिल्ली से घर आया ही था। युवक के स्वजन के अनुसार युवती ने युवक को बुधवार की शाम फोन कर अपने पास बुलाया। युवक के स्वजन ने युवक के घर से गायब होने पर रातभर उनकी काफी खोजबीन की, किन्तु रात में कुछ पता नहीं चला।

गुरुवार की दोपहर करीब 1:00 बजे चतरा गांव के एक चौर में नहर किनारे युवक की लाश देखी गई। मृतक युवक के सीने में गहरा जख्म है। जिससे किसी तेज हथियार से वार कर हत्या की आशंका जताई जा रही है।

इधर घटना के बाद से युवती एवं उनके स्वजन अपने घर से फरार हैं। थाना पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। एसडीपीओ सदर टू मनोज राम ने बताया कि घटना की जांच के लिये एफएसएल की टीम बुलाई गई।