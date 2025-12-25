नए साल का पिकनिक प्लान? तो बिहार के राजनगर में मिलेगी यादगार सैर

संवाद सहयोगी, राजनगर (मधुबनी)। मधुबनी जिले के सर्वाधिक चर्चित एवं सुप्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट के रूप में शुमार राजनगर राज परिसर में नववर्ष 2026 के अवसर पर पिकनिक मनाए जाने को आने वाले लोगों एवं पर्यटकों के स्वागत को लेकर तैयारियां चरम पर हैं।

अभी से ही उत्सवमय माहौल का निर्माण होता दिख रहा है। राज परिसर स्थित ऐतिहासिक धरोहरों,दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, कामाख्या मंदिर महावीर मंदिर समेत अन्य मंदिरों को सजा कर आकर्षक स्वरुप दिया जा रहा है। हरियाली से आच्छादित उद्यानों और शांत वातावरण के बीच हजारों सैलानियों के आगमन के मद्देनजर तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। नववर्ष के अवसर पर राज परिसर स्थित ऐतिहासिक इमारतें, मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर राजमहल तक की जाने वाली सजावट पर्यटकों का मन मोह लेंगी।

राज परिसर में नव वर्ष के अवसर पर आने वाले बच्चों एवं परिवारों के लिए झूले, स्लाइड,बैलून जोन व मिनी गेम्स सहित खास इंतजाम कर फन पार्क का स्वरूप दिया जा रहा है। ताकि,परिवार संग आए पर्यटक पूरे दिन मनोरंजन के माहौल में समय बिता सकें।

पर्यटकों की सुविधा के लिए अस्थायी फूड कोर्ट में चाय-नाश्ता,स्थानीय लजीत व्यंजनों तथा फास्ट फूड के स्टॉल सजेंगे। साथ ही मीना बाजार, मिथिला पेंटिंग,हस्तशिल्प व लोककला से जुड़े उत्पादों की बिक्री के लिए भी अनेकों स्टॉल लगाए जाने की संभावना है, जिससे सैलानी मिथिला की समृद्ध संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे तथा मनमाफिक खरीदारी कर सकेंगे।

राजनगर राज परिसर स्थित नयनाभिराम काली मंदिर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के पुख्ता प्रबंध नव वर्ष के मौके पर पिकनिक मनाने उमड़ने वाली भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। पुलिस प्रशासन से प्राप्त संकेतों के अनुसार राज परिसर के अंदर दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

पर्यटक सहित स्थानीय नागरिक अपने-अपने वाहन हाथी घर एवं गिरिजा मंदिर परिसर में बनाए गए अलग-अलग पार्किंग स्थलों में पार्क करेंगे। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखे जाने को ले जाएगा चौक-चौराहों पर पुलिस बल तथा चौकीदारों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।