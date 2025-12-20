Language
    मधेपुरा में स्कूल बना अखाड़ा, एकतरफा प्रेम का विरोध करने पर महिला टीचर की सहकर्मी शिक्षक ने कर दी पिटाई

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:27 PM (IST)

    मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज अनुमंडल में एक शिक्षिका को सहकर्मी शिक्षक ने पीटा। शिक्षिका के अनुसार, शिक्षक एक साल से उसे परेशान कर रहा था और शादी का दब ...और पढ़ें

    आराेपित शिक्षक को विद्यालय से गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मधेपुरा। जिले के उदाकिशुनगंज अनुमंडल की पीपरा करौती पंचायत स्थित केपीएन प्लस टू हाई स्कूल में पदस्थापित शिक्षिका की सहकर्मी शिक्षक ने शनिवार दोपहर को पिटाई कर दी।

    स्कूल में शिक्षिका के साथ हुई मारपीट की घटना से अफरातफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।

    पीड़ित शिक्षिका दरभंगा जिले की लहेरियासराय थाना क्षेत्र की निवासी हैं। वे फरवरी 2024 से इस विद्यालय में पदस्थापित हैं।

    आरोपित शिक्षक मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के मठाही ओपी क्षेत्र अंतर्गत बालम गढ़िया पंचायत निवासी राजेश्वर साह के पुत्र शंभू कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।

    इधर, एसडीपीओ अविनाश कुमार ने पीड़ित शिक्षिका से पूरे मामले की जानकारी ली है। एसडीपीओ ने कहा कि आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    शिक्षिका का आरोप है कि शिक्षक शंभू कुमार पिछले एक साल से उनके पीछे पड़ा है। वह जबरन पहले प्यार करने फिर शादी करने का दबाव दे रहे हैं। आरोपित की बात नहीं मानने पर उनके साथ शनिवार को मारपीट की गई।

