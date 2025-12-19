Maria-Rahul love story : भारत पहुंचकर जापानी दुल्हन पति की ओर इशारा करते हुए बोली- जीत लिया मेरा दिल

संवाद सूत्र, पुरैनी, मधेपुरा। कहते हैं प्रेम सीमाओं का मोहताज नहीं होता-यह बात कुरसंडी पंचायत के रौता गांव के निवासी, आइआइटियन इंजीनियर राहुल कुमार ने सच कर दिखाई है। जापान की धरती पर जन्मी दोस्ती ने जब रिश्ते का रूप लिया, तो टोकियो से लेकर बिहार के एक छोटे से गांव तक भावनाओं का सेतु बन गया।

आपसी सहमति से नवंबर में टोकियो में दोनों ने विवाह कर लिया था जापान की प्रतिष्ठित होंडा कंपनी के सीनियर एएल आटोमेटिक डिवीजन में इंजीनियर के रूप में कार्यरत राहुल वर्ष 2020 से जापान में रह रहे हैं। वहीं उनकी मुलाकात टोकियो निवासी मारिया से हुई, जो तोशीघिया लिमिटेड के ओवरसीज डिपार्टमेंट में ग्लोबल सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। दोस्ती से शुरू हुआ यह रिश्ता धीरे-धीरे गहराता गया और अंततः परिवारों की आपसी सहमति से नवंबर माह में टोकियो में दोनों ने विवाह कर लिया।

जापानी दुल्हन ने नमस्ते व आइ लव इंडिया बोलकर जीता दिल जापानी दुल्हन मारिया हिंदी नहीं जानती है। बावजूद, आने वाले मेहमानों का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहीं थीं। साथ ही हेलो जी...और फिर अंग्रेजी में नमस्ते इंडिया व आइ लव इंडिया कहकर लोगों का अभिनंदन कर रही थीं। प्रीतिभोज में आने वाले लोग भी उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। वे टूटी-फूटी इंग्लिश व हिंदी व स्थानीय भाषा में बात करने की कोशिश कर रहे थे। जापान के टोकियो में एक बिजनेस पार्टी से मारिया और राहुल की मुलाकात हुई थी।

हाय-हलो से बातचीत राहुल को मारिया की सौम्यता भा गई। इसके बाद हाय-हलो से बातचीत की शुरुआत हुई, फिर फोन पर बातें होने लगी। दो साल की दोस्ती के बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया और सात जन्मों के रिश्ते में बंध गए। बिहार के मधेपुरा जिले के पुरैनी प्रखंड के छोटे से गांव रौता के राहुल कुमार यादव की शादी जापान की मारिया से हुई है।

ससुराल पहुंची मारिया ने कहा-वंडरफुल एक्सपीरिइंस बुधवार को गांव पहुंचकर के राहुल एवं उनके माता-पिता ने ग्रामीणों के संग खुशियां बांटी व प्रीतिभोज का आयोजन भी किया। मारिया से जब सवाल किया गया कि उन्हें अपनी ससुराल कैसी लगी तो उन्होंने खुश होकर कहा-वंडरफुल एक्सपीरिइंस। पति की ओर इशारा करते हुए कहा, नाइस गाय एंड एवरी पर्सन आर वेरी नाइस। राहुल व मारिया, दोनों अलग-अलग कंपनी में कार्य करते थे।