मधेपुरा के लड़के को भा गई जापानी दुल्हन, शादी के बाद ससुराल देखने आई मारिया

प्रदीप आर्या, पुरैनी (मधेपुरा)। पुरैनी प्रखंड की कुरसंडी पंचायत के रौता निवासी आईआईटीयन राहुल कुमार को जापानी दुल्हन भा गई। जापान में सीनियर एएल ऑटोमेटिक डिवीजन होंडा कंपनी में राहुल बतौर इंजीनियर कार्यरत हैं। वे बीते 2020 से जापान में रह रहे हैं। इस दौरान उन्हें एक जापानी दुल्हन मारिया भा गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मारिया जापान की राजधानी टोक्यो की रहने वाली है। साथ ही वह ओवरसीज डिपार्मेंट तोशीघिया लिमिटेड जापान में बतौर ग्लोबल सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। दोनों के बीच दोस्ती के बाद रिश्ते प्रगाढ़ हुए तो शादी करने का फैसला लियाा। इसके बाद परिवार वालों की आपसी सहमति से राहुल और मारिया ने गत नवंबर में ही जापान की राजधानी टोक्यो में एक सादे समारोह में शादी की।

शादी बाद जब दुल्हन ने ससुराल घूमने की इच्छा जताई तो राहुल उन्हें लेकर सोमवार को अपने पैतृक गांव पहुंचे। रौता पहुंची मारिया मिलने वालों का हेलो जी... बोलकर अभिभावदन करतीं हैं। वे अंग्रेजी और जापानी बोलती हैं। बताते चलें कि राहुल कुमार कुरसंडी पंचायत के रौता निवासी सुदिष्ट कुमार यादव के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम कल्पना यादव है। सुदिष्ट कुमार यादव दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं और वे वे दिल्ली के ही निवासी हो गए। लेकिन अपनी जन्मभूमि यानी पैतृक गांव आते जाते रहे हैं।

राहुल कुमार का जन्म दिल्ली में ही हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में ही हुई। बाद में वे आइआइटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। तत्पश्चात कालेज द्वारा प्लेसमेंट के तहत वे जापान गए। जहां वे ऑटोमेटिक डिवीजन होंडा कंपनी में कार्यरत हैं।

वहीं, दूसरी ओर जापान की राजधानी टोक्यो निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी दंपति कनाको एवं अतुशी ओहासी की पुत्री मारिया से उनकी दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों ने परिवार वालों की सहमति से शादी करने की। मारिया जापानी एवं अंग्रेजी भाषा जानती हैं। शादी के पश्चात बिहारी दूल्हा राहुल कुमार अपनी जापानी दुल्हन मारिया को लेकर सर्वप्रथम दिल्ली पहुंचे।