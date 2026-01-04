Language
    महज तीन फीट रास्ते के विवाद में महिला को गोली मारकर हत्या, तीन घायल

    By Praveen Kumar Verma Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:06 PM (IST)

    महिला को गोली मारकर हत्या

    जागरण संवाददाता, मधेपुरा। जिला मुख्यालय में रविवार की दोपहर की महज तीन फीट रास्ता के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। दबंगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे व लोहे के राड से पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो ताबड़तोड़ गाेलियां चलाई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। मारपीट में मां-बेटा समेत तीन लोग बुरी तरह जख्मी है। 

    मृतका की पहचान आदित्य राज की पत्नी गुंजन कुमारी(20) के रूप में हुई। इस घटना में आदित्य राज की मां फूल देवी, भाई गौरव कुमार व हरिशंकर कुमार गंभीर रूप से जख्मी है। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    इधर, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच और आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

    तीन फीट रास्ते को लेकर विवाद

    घटना के संबंध में आदित्य राज ने बताया कि पड़ोस के वीरेंद्र यादव से तीन फीट रास्ते को लेकर पिछले पांच वर्षों से विवाद चल रहा है। वे लोग मेरे जमीन होकर ही आवागमन करते हैं। जिसमें मेरे परिवार की तरफ से किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। 

    गत एक जनवरी को वे लोग नशे की हालत में देर रात हो-हल्ला करने लगे तो हमलोगों ने विरोध किया था। इस पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद रविवार दोपहर को दो बजे के करीब वीरेंद्र यादव, बिजेंद्र यादव, राजेश कुमार, बलकरण कुमार और अभिकरण कुमार लाठी-डंडा लेकर आया और हमलोगों के साथ मारपीट करने लगा। 

    चार राउंड फायरिंग की गई

    हमलोगों ने जब अपना बचाव किया तो राजेश कुमार ने अपने हाथ में लिए कट्टे से गोली चलाने लगा। चार राउंड फायरिंग की गई। जिसमें एक गोली घर के दरवाजे पर खड़ी मेरी पत्नी गुंजन कुमारी के सीने में जा लगी। गोली लगते ही वह जख्मी होकर गिर पड़ी। 

    घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दिया तो मौके पर पहुंची पुलिस वाहन से लहूलुहान गुंजन को लेकर सदर अस्पताल ले जाने लगे। अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में उसकी मौत हो गई। 

    तीन साल पहले हुई थी शादी

    आदित्य ने बताया कि तीन वर्ष पहले गुंजन के साथ मेरी शादी हुई थी। दो वर्ष का एक बेटा भी है। मारपीट में मेरी मां फूल देवी, भाई गौरव कुमार और हरिशंकर कुमार भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। वहीं घटना के बाद सभी आरोपित फरार हो गए।

    रास्ता को लेकर दो पक्षों में वर्षों से विवाद चल रहा है। रविवार दोपहर को भी दोनों पक्ष भिड़ गए। इस बीच लाठी-डंडे से मारपीट के दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी। गोली दरवाजे को चीरती हुई महिला को जा लगी। जिसमें महिला की मौत हो गई है। मामले की जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। - प्रवेंद्र भारती, एएसपी मधेपुरा।