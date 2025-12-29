मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा: हाइवा की टक्कर से पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के बिहारीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मकर्री गांव के पास एसएच 91 पर सोमवार दोपहर क़रीब एक बजे एक अनियंत्रित हाइवा ने ऑटो को जोरदार ठोकर मार दी। मौके पर ही ऑटो सवार पिता की मौत हो गई। पुत्र गंभीर रूप से जख्मी है। मृतक की पहचान बिहारीगंज थाना क्षेत्र के गोरपार गांव के अरूण कुमार (50) के रूप में हुई है, जबकि जख्मी कृष्ण कुमार मृतक का पुत्र बताया गया है।

पिता-पुत्र ऑटो पर सवार होकर धान की बोरी लेकर बिहारीगंज जा रहे थे। अनियंत्रित हाइवा ने ठोकर मार दी। स्थानीय लोगों ने दोनों जख्मी को उदाकिशुनगंज पीएचसी में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक ने अरूण कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि जख्मी पुत्र कृष्ण कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया।

चिकित्सक डॉ. गौतम प्रकाश ने जख्मी पुत्र की भी हालत नाज़ुक बताया है। चिकित्सक के मुताबिक जख्मी के ब्रेन में गहरी चोट है। दोनों कान से खून बह रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल के पास सड़क जाम कर दिया है। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं।