    मधेपुरा में घर में ताला लगाकर जाना नहीं है सेफ! रिटायर्ड अधिकारी के 1700 अमेरिकी डॉलर समेत 21 लाख साफ

    By Amitesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    मधेपुरा के प्रोफेसर कॉलोनी में सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त अधिकारी श्यामकिशोर यादव के बंद घर में सोमवार रात चोरों ने सेंध लगाई। चोर 1 ...और पढ़ें

    Hero Image

    चोरी के बाद बिखरा पड़ा घर का सामान। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मधेपुरा। शहर के वार्ड संख्या पांच स्थित प्रोफेसर कालोनी में सोमवार की रात चोरों ने सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (सीडब्लूसी) के सेवानिवृत्त अधिकारी के बंद पड़े घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर से 21 लाख रुपये मूल्य से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। मंगलवार की सुबह आसपास के लोगों ने घर का ताला टूटा हुआ देखा तो पुलिस को सूचना दी गई।

    पीड़ित गृहस्वामी श्यामकिशोर यादव पूरे परिवार के साथ अपनी बड़ी बेटी अस्मिता किशोर से मिलने दिल्ली गए हुए हैं। उनके भतीजे बीएनएमयू के अभियंता रितेश प्रकाश ने बताया कि श्यामकिशोर यादव की बड़ी बेटी अस्मिता किशोर अमेरिका में रहती हैं, जो करीब 10 साल के बाद दिल्ली लौटी हैं। बेटी से मिलने के लिए ही 10 दिन पहले श्यामकिशोर यादव पूरे परिवार के साथ दिल्ली गए हुए हैं। इसी दौरान चोरों ने बंद घर को अपना निशाना बना लिया।

    गोदरेज एवं अलमीरा का टूटा था ताला, बिखरा पड़ा था घर का सारा सामान 

    रितेश प्रकाश ने बताया कि उनके पिता रामनंदन प्रसाद यादव चार भाई हैं और सब आसपास ही रहते हैं। श्यामकिशोर यादव उनके सबसे छोटे चाचा हैं। चाचा के सपरिवार दिल्ली जाने के बाद वे लोग घर की देखभाल करते हैं। सोमवार की देर शाम लगभग आठ बजे जब वह बाजार से घर लौट तो सब ठीक था।

    आवास परिसर के मुख्य द्वार (ग्रिल) पर ताला लगा हुआ था। मंगलवार की सुबह जब वह बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके चाचा के आवास परिसर के मुख्य द्वार का ताला कटा हुआ था। आशंका होने पर जब वह अंदर प्रवेश किया गया तो उन्होंने देखा कि गोदरेज एवं अलमीरा का ताला टूटा हुआ है व घर का सारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है। इसके बाद उन्होंने तुरंत घटना की चाचा एवं पुलिस को दी।

    पुलिस द्वारा खंगाली जा रही है आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज 

    घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची व घर का निरीक्षण किया। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

    मामले को लेकर पीड़ित श्यामकिशोर यादव के भतीजे रितेश प्रकाश द्वारा सदर थाना में आवेदन दे दिया गया है। रितेश प्रकाश के अनुसार घर से करीब 16 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, 4.50 लाख रुपये नकद एवं 17 सौ अमेरिकी डालर चोरी कर ले गए हैं।

    मालूम हो कि पिछले वर्ष भी इस घर के बगल में स्थित पीड़ित के बड़े भाई के बंद मकान में चोरी की घटना हुई थी, लेकिन उस मामले में अब तक चोरी हुआ सामान की बरामदगी नहीं हो सकी है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से प्रोफेसर कालोनी के लोग सहमे हुए हैं।

    लोग रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सदर थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार ने घटना की जानकारी मिलते ही गंभीरता से मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।