    मधेपुरा बनेगा बिहार का नया औद्योगिक हब, बियाडा के लिए 557 एकड़ भूमि चिह्नित; 6 जनवरी को इन्वेस्टर मीट 

    By Amitesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:21 PM (IST)

    मधेपुरा को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में बिहार सरकार तेजी से काम कर रही है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) के लिए जिले में 557 एकड़ भ ...और पढ़ें

    मधेपुरा बनेगा बिहार का औद्योगिक हब। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मधेपुरा। बिहार सरकार द्वारा राज्य को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मधेपुरा जिले को नए साल में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मधेपुरा को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

    बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) के लिए मधेपुरा में कुल 557 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। इसको लेकर जिला उद्योग विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बियाडा के लिए ग्वालपाड़ा प्रखंड की विषबाड़ी पंचायत व ग्वालपाड़ा पंचायत और उदाकिशुनगंज की लश्करी पंचायत में उक्त जमीन चिह्नित किए गए हैं।

    औद्योगिक विकास की नई राह खुलेगी व उद्योगों का बिछेगा जाल

    उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में मधेपुरा को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया को गति मिलेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मधेपुरा जिला उद्योग महाप्रबंधक भोला पासवान ने बताया कि जिले को औद्योगिक हब बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि बीआईएडीए के लिए चिह्नित 557 एकड़ भूमि की कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही इसे विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद जिले में औद्योगिक विकास की नई राह खुलेगी व उद्योगों का जाल बिछेगा।

    औद्योगिक विकास के नए मानचित्र पर मजबूती से उभरेगा मधेपुरा

    जिला उद्योग महाप्रबंधक भोला पासवान ने बताया कि दो जनवरी यानी शुक्रवार को उद्यमियों की बैठक हो गई है व 6 जनवरी को निवेशक (इन्वेस्टर) मीट का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों बैठकों में उद्यमियों के हित, भविष्य की संभावनाओं एवं समस्याओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

    साथ ही इस बात पर मंथन होगा कि किस तरह मधेपुरा को एक मजबूत ब बेहतर औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में मधेपुरा औद्योगिक विकास के नए मानचित्र पर मजबूती से उभरेगा व इससे जिले के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।