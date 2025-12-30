साउथ एशियन वॉल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के दीपक प्रकाश रंजन ने भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत
संवाद सूत्र, घैलाढ़(मधेपुरा)। घैलाढ़ प्रखंड की भतरंधा परमानपुर पंचायत अंतर्गत परमानपुर वार्ड संख्या 15 निवासी शिवकुमार यादव के पुत्र दीपक प्रकाश रंजन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। पटना के बीएन क्लब रामनगरी आशियाना में आयोजित तीन दिवसीय साउथ एशियन वॉल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की ओर से खेलते हुए दीपक ने पुरुष वर्ग में भारत को खिताबी जीत दिलाई।
मधेपुरा के लाल ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में बढ़ाया देश का मान
चार देशों यथा भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बीच आयोजित इस चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया। निर्णायक मुकाबले में दीपक प्रकाश रंजन के बेहतरीन खेल की अहम भूमिका रही। इधर, दीपक की इस उपलब्धि की खबर गांव पहुंचती है पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई।
दीपक की सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी
स्वजनों व ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां जताई और एक-दूसरे को बधाई दी। गांव लौटने पर दीपक का ग्रामीणों और बुजुर्गों ने कहा कि दीपक की सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। स्वजन ने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद दीपक ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है और कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया।
अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रौशन किया जा सकता है
ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन और खेल संघ ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराएंगे तो ग्रामीण इलाके होनहार खिलाड़ी देश का नाम रौशन करेंगे। घैलाढ़ के इस होनहार खिलाड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर छोटे गांवों से निकलकर भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रौशन किया जा सकता है। इस उपलब्धि पर लोगों ने खुशी जताई है। कहा कि शानदार प्रदर्शन कर हमलोग गौरवान्वित हुए हैं। सभी बधाई के पात्र हैं।
