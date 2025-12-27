मधेपुरा के किसानों के लिए खुशखबरी, नए साल में मिलेगी आधुनिक सब्जी मंडी की सुविधा

शैलेश कुमार, बिहारीगंज (मधेपुरा)। नये साल के आगमन को कुछ दिन शेष रह गए हैं। मधेपुरा जिलें अंतर्गत बिहारीगंज प्रखंड के किसानों को नयें वर्ष में आधुनिक सब्जी मंडी की सुविधा मिलने की उम्मीदें पूरी होंगी। इसके निर्माण से किसानों को उसके सब्जी की उपज के उचित कीमत मिलेंगे, साथ ही इस इलाके की सब्जियां का स्वाद बड़े-बड़े शहरों सहित पड़ोसी देश के लोगों चख सकेंगे। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत 1.14 करोड़ की राशि से बिहारीगंज के राजगंज पंचायत अंतर्गत बैधनाथपुर में प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के तत्वावधान में मिथिला सब्जी संघ का आधारभूत संरचना कार्य किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जहां किसानों की सुविधा में एक छत के नीचे पूरे घेराबंदी के साथ सब्जी भंडारण, सब्जी यार्ड, कार्यालय, गार्ड रूम, एसी रूम, शौचालय निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके चालू होने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इससे कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग के विस्तार से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि कृषि आधारित उद्योगों और निवेश को भी नई दिशा मिलने की संभावना बढ़ेगी। इससे हर थाली में बिहारी तरकारी सरकार के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सहकारिता विभाग प्रयास सफल होने की संभावना है।

आधुनिक सब्जी मंडी चालू होने से बर्बाद नहीं होगी सब्जियां मिथिला सब्जी संघ के माध्यम से इस इलाके की सब्जियां पड़ोसी देश नेपाल भेजने के लिए सहकारिता विभाग जुट गई हैं। विभाग अलग-अलग मौसम में होने वाली सब्जियों का डाटा तैयार कर ली है। प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हैं।

आधुनिक सब्जी मंडी के संचालन से किसानों की सब्जियां बर्बाद नहीं होगी। इसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही हैं। इस संघ में दो सौ किसान सदस्य जुड़े हैं। एक हजार सब्जी उत्पादकों को जोड़ने का लक्ष्य है।

वर्ष 2024 में 800 टन कदिमा भेजा गया पश्चिम बंगाल 10 हजार वर्ग फीट में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के सौजन्य सब्जी मंडी बैजनाथपुर का संचालन दो वर्षों से किया जा रहा है। विगत वर्ष 2024 में 800 टन कदिमा ट्रक से पश्चिम बंगाल भेजा गया है। सुधा दूध की तर्ज पर सब्जियों का आउटलेट खोला जाएगा। जिसमें सस्ते दरों पर सब्जियों की बिक्री की जाएगी।