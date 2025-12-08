'मुख्यालय का रेट' बताने वाले बिहार के ASI सस्पेंड, वीडियो वायरल होने पर SP ने लिया एक्शन
मधेपुरा में वायरल वीडियो के चलते ASI उत्तम कुमार मंडल को निलंबित कर दिया गया है। वीडियो में वह रिश्वत की बात और शराब पीते दिख रहे हैं। ASP की जांच रिप ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मधेपुरा। इंटरनेट मीडिया पर एक वायरल वीडियो मामले में पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने शंकरपुर थाना के एएसआई उत्तम कुमार मंडल को निलंबित कर दिया गया है।
अपर पुलिस अधीक्षक सह सदर एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती की जांच रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग के द्वारा बकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी यह जानकारी साझा की गई है। जिसमें बताया गया है कि एएसआई उत्तम मंडल के निलंबन के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। साथ ही कानूनी कार्रवाई का भी आदेश जारी किया गया है।
इधर, एएसपी का कहना है कि पुलिस शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित को ढूंढ़ रही है ताकि आरोपित एएसआई के विरूद्ध थाने में एफआइआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा सके।
एएएसपी के जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि वायरल वीडियो वर्ष 2024 का है। जिसमें देखा जा रहा है कि एएसआई उत्तम कुमार मंडल के बेड पर एक प्लास्टिक एवं दूसरा शराब के बोतल जैसा सामने रखा दिखाई दे रहा है। साथ ही किसी व्यक्ति से रुपये की भी मांग किया जा रहा है।
निजी आवास का है वीडियो
वायरल वीडियो की सत्यता की जांच में पाया गया कि वायरल वीडियो शंकरपुर थाना में पदस्थापित एएसआई उत्तम कुमार मंडल के निजी आवास का है।
वीडियो में एएसआई उत्तम कुमार मंडल अपने बेड पर हैं। उनके सामने दो बोतल रखा हुआ है। जिसमें उत्तम कुमार मंडल शंकरपुर थाना कांड संख्या 220/24 में जब्त समानों को छुड़ाने के लिए अभियुक्त पक्ष से निजी आर्थिक लाभ के संबंध में बात कर रहे हैं।
जांच के बाद एएसआई उत्तम कुमार मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है व उसके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के अलावा कानूनी कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है।
बताते चलें कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा वीडियो में शंकरपुर थाना में तैनात एएसआई उत्तम कुमार मंडल एक पीड़ित से घूस लेते हुए और मटन व शराब का सेवन करते दिख रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने एएससपी प्रवेंद्र भारती को जांच कर रिपोर्ट सौंपने काे आदेश दिया था।
एएसआई उत्तम कुमार मंडल एक पीड़ित राहुल कुमार से घूस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मटन के साथ शराब पीते दिख रहे हैं। वीडियो में वे घूस यह कह कर लेते हैं कि पुलिस मुख्यालय का भी रेट बढ़ गया है। इसलिए वह दो हजार, पांच हजार नहीं लेते हैं। वह सीधे 20-25 हजार लेते हैं और काम पारदर्शिता के साथ करते हैं। बहुत लोगों को देना भी पड़ता है।
यह कहते भी सुने जा रहे हैं कि थानाध्यक्ष उनसे घूस का रेट कम रखने को कहते रहे हैं लेकिन उनका मानना है कि अगर वह रेट अधिक लेते हैं तो काम भी ठोक बजाकर करते हैं।
