    'पुलिस मुख्यालय का भी रेट बढ़ गया है', बिहार में ASI का शराब पीते और घूस लेते वीडियो वायरल

    By Amitesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    मधेपुरा के शंकरपुर थाना में एएसआई उत्तम कुमार मंडल का घूस लेते और शराब पीते वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में वे घूस लेकर पारदर्शिता से काम करने का द ...और पढ़ें

    Hero Image

    शराब पीते एएसआई का वीडियो वायरल। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, मधेपुरा। शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी जिस पर वही शराब का आनंद लेते दिख जा रहे हैं। ताजा मामला मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना का है। शंकरपुर थाना में तैनात एएसआई उत्तम कुमार मंडल एक पीड़ित से घूस लेते हुए और मटन व शराब का सेवन करते दिख रहे हैं।

    यह पूरा मामला वीडियो में कैद हो गया। अब यह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने जांच का आदेश दिया है। एएससपी प्रवेंद्र भारती को जांच कर रिपोर्ट सौंपने काे कहा है। रिपोर्ट आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

    'घूस लेकर पारदर्शिता के साथ काम करते हैं'

    शंकरपुर थाना में तैनात एएसआई उत्तम कुमार मंडल एक पीड़ित राहुल कुमार से घूस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मटन के साथ शराब पीते दिख रहे हैं।

    वीडियो में एएसआई उत्तम मंडल घूस यह कह कर लेते हैं कि पुलिस मुख्यालय का भी रेट बढ़ गया है। इसलिए वह दो हजार, पांच हजार नहीं लेते हैं। वह सीधे 20-25 हजार लेते हैं और काम पारदर्शिता के साथ करते हैं। बहुत लोगों को देना भी पड़ता है।

    यह कहते भी सुने जा रहे हैं कि थानाध्यक्ष उनसे घूस का रेट कम रखने को कहते रहे हैं लेकिन उनका मानना है कि अगर वह रेट अधिक लेते हैं तो काम भी ठोक बजाकर करते हैं।

    इधर, थानाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि यह वीडियो उनके योगदान देने से पहले का है। मामला संज्ञान में आते ही वरीय पदाधिकारी को तत्काल इसकी सूचना दी गई। जिसपर जांच भी शुरू हो चुकी है।

    शंकरपुर थाना के एएसआई का एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। एएएसपी प्रवेंद्र भारती को इसकी जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    - संदीप सिंह, एसपी।