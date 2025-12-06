'पुलिस मुख्यालय का भी रेट बढ़ गया है', बिहार में ASI का शराब पीते और घूस लेते वीडियो वायरल

संवाद सहयोगी, मधेपुरा। शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी जिस पर वही शराब का आनंद लेते दिख जा रहे हैं। ताजा मामला मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना का है। शंकरपुर थाना में तैनात एएसआई उत्तम कुमार मंडल एक पीड़ित से घूस लेते हुए और मटन व शराब का सेवन करते दिख रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह पूरा मामला वीडियो में कैद हो गया। अब यह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने जांच का आदेश दिया है। एएससपी प्रवेंद्र भारती को जांच कर रिपोर्ट सौंपने काे कहा है। रिपोर्ट आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

'घूस लेकर पारदर्शिता के साथ काम करते हैं' शंकरपुर थाना में तैनात एएसआई उत्तम कुमार मंडल एक पीड़ित राहुल कुमार से घूस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मटन के साथ शराब पीते दिख रहे हैं। वीडियो में एएसआई उत्तम मंडल घूस यह कह कर लेते हैं कि पुलिस मुख्यालय का भी रेट बढ़ गया है। इसलिए वह दो हजार, पांच हजार नहीं लेते हैं। वह सीधे 20-25 हजार लेते हैं और काम पारदर्शिता के साथ करते हैं। बहुत लोगों को देना भी पड़ता है।