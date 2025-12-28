मधेपुरा : बाबा सिंहेश्वर नाथ की पूजा करने आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा परिवर्तन, डीएम कर रहे मानिटरिंग

संवाद सूत्र, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। बाबा सिंहेश्वर नाथ को चांदी से कवर किया जाएगा। सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति की बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष सह जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने शिवलिंग के घिसने को लेकर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने प्रस्ताव दिया कि बाबा सिंहेश्वरनाथ के पावन शिवलिंग के संरक्षण के लिहाज से चांदी का कवर किया जाना बेहतर होगा। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष के प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्यों ने मुहर लगा दी। साथ ही शिवगंगा सरोवर में नौका विहार शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि बाबा सिंहेश्वर नाथ के पावन शिवलिंग पर चांदी का ढक्कन लगाया जाएगा, जिससे शिवलिंग की सुरक्षा के साथ-साथ उसकी भव्यता और दिव्यता में भी वृद्धि होगी। इस संबंध में मंदिर न्यास समिति के सचिव सह उप विकास आयुक्त अनिल बसाक के अनुसार चांदी का ढक्कन पारंपरिक मान्यताओं और धार्मिक नियमों के अनुरूप तैयार कराया जाएगा। इसके निर्माण में उच्च गुणवत्ता की चांदी का उपयोग किया जाएगा, ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ बनी रहे।



नौका विहार के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में होंगा टेंडर

बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर परिसर स्थित शिवगंगा सरोवर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए नौका विहार (बोटिंग) की सुविधा शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। जनवरी के पहले सप्ताह में इसका टेंडर किया जाएगा। फरवरी से इसके शुरू हाेने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। नौका विहार का संचालन एक वर्ष की अवधि के लिए टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। नौका विहार का शुल्क भी प्रति व्यक्ति 25 रुपये निर्धारित किया गया है, ताकि यह सुविधा सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए किफायती रहे। नौका विहार को लेकर यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रति ट्रिप की अवधि 15 से 20 मिनट की होगी। इस दौरान श्रद्धालु शिवगंगा सरोवर के चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे। प्रशासन का मानना है कि सीमित समय की यह ट्रिप श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुखद अनुभव प्रदान करेगी, साथ ही अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा।



जिलाधिकारी ने बैठक में सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नौका विहार के दौरान सभी को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रशिक्षित नाविकों की तैनाती, नावों की नियमित जांच और सरोवर क्षेत्र में निगरानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शिवगंगा की स्वच्छता और धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए भी गाइडलाइन जारी किए जाएंगे।



सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के प्रबंधक भवेश कुमार ने बताया कि दोनों योजनाओं को जल्द अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संबंधित विभागों के समन्वय से टेंडर प्रक्रिया, तकनीकी तैयारी और सुरक्षा मानकों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इन फैसलों से बाबा सिंहेश्वर नाथ धाम का समग्र विकास होगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इधर नगर वासियों व श्रद्धालुओं का कहना है कि शिवलिंग पर चांदी का कवर किए जाने से बाबा मंदि की गरिमा और बढ़ेगी। शिवगंगा में नौका विहार शुरू होने से सिंहेश्वर धाम पर्यटन के मानचित्र पर और मजबूती से उभरेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

