बिहार के 3 जिलों के 4 लाख लोगों की बल्ले-बल्ले, 25.13 करोड़ की लागत से बन रहा 500 मीटर लंबा पुल
संतोष झा, आलमनगर (मधेपुरा)। आलमनगर प्रखंड अंतर्गत कपसिया से खगड़िया जिले के सतीश नगर के बीच लगभग 25 करोड़ 13 लाख की लागत से 500 मीटर लंबे पीपा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। पीपा पुल के निर्माण से मधेपुरा की 12 व खगड़िया जिले की चार और भागलपुर जिले की 14 पंचायत के लोगों को फायदा होगा।
आलमनगर का एनएच 31 से सीधा जुड़ाव होगा और भागलपुर व खगड़िया की दूरी 40 किमी कम हो जाएगी। लगभग चार लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
बताते चलें कि गत वर्ष प्रगति यात्रा के क्रम में मधेपुरा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोसी नदी पर पीपा पुल के निर्माण की घोषणा की थी। मधेपुरा से लौटते ही उन्होंने कैबिनेट में इसकी स्वीकृति भी दे दी, लेकिन निर्माण कार्य विलंब से शुरू हुआ।
आलमनगर प्रखंड के कपसिया गांव के समीप कोसी नदी पर पीपा पुल का निर्माण से मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड की 12 पंचायत व खगड़िया के गोगरी प्रखंड की चार पंचायत और भागलपुर जिले के नारायण व बिहपुर प्रखंड के 14 पंचायत के लोगों को फायदा होगा।
आलमनगर का एनएच 31 से सीधा जुड़ाव होगा और भागलपुर व खगड़िया की दूरी 40 किमी कम हो जाएगी। लगभग चार लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लाभ मिलेगा। यह पीपा पुल आलमनगर के कपसिया से निकलकर यह सतीश नगर एनएच 31 को जोड़ेगा।
बताया कि पीपा पुल के बन जाने से कपसिया से सतीश नगर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर हो जाएगी। जिससे यहां के लोगों को भागलपुर एवं खगड़िया जाने में लगभग 30 से 40 किलोमीटर की बचत होगी। खासकर पीपा पुल के बन जाने से आलमनगर की कपसिया गांव के अलावा मुरौत, सुखार, रतवारा, सोनामुखी, खपुर, कोदरा घाट, गंगापुर, बड़गांव वही खगड़िया के बारुण चोरली, दिघौन, जो की कोशी के उत्तरी तट पर बसे हैं, उन्हें फायदा होगा।
यह पीपा पुल मधेपुरा जिले के कपसिया एवं कोसी के दक्षिणी पार वीरवास में निकलेगी एवं जमींदारी बांध होकर पहाड़पुर होते हुए सतीश नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर पहुंचेगी। जिससे यहां के लोगों को खगड़िया एवं भागलपुर सहित अन्य जगहों पर जाने में समय के साथ-साथ दूरी की भी बचत होगी।
जनवरी अंत तक पीपा पुल का निर्माण होगा पूर्ण:
कुछ कारणों से टेंडर में विलंब हुआ है। गत नवंबर में ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। जनवरी माह के अंत तक परिचालन शुरू हो जाएगा। इस पीपा पुल के निर्माण को लेकर इस क्षेत्र के हजारों आम जनता की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। इसे लेकर हमने कई बार मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री के समक्ष मांग रखा। जिसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा पीपा पुल के निर्माण की स्वीकृति दी गई। टेंडर के बाद निर्माण भी आरंभ हो गया है। इसके लिए समस्त जनता की तरफ से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं पथ निर्माण मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। - नरेंद्र नारायण यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष सह स्थानीय विधायक
