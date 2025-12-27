लखीसराय में गरीब हिंदू परिवारों का करा रहे थे मतांतरण, ग्रामीणों ने दो युवकों को पकड़ा

संवाद सूत्र, सूर्यगढ़ा (लखीसराय)। पीरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कसबा पंचायत के मसूदन मुसहरी गांव में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने गरीब तबके के हिंदू परिवारों का कथित रूप से ईसाई धर्म में मतांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए दो युवकों को पकड़ लिया।

ग्रामीणों ने दोनों को कब्जे में लेकर तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों युवक विशेष रूप से मुसहरी टोले के गरीब और अशिक्षित हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर उन्हें बहला-फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे।

आरोप है कि वे लोगों को बाइबिल नामक पुस्तक दे रहे थे और यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना कराकर धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों में से एक ने खुद को मुंगेर जिले के जमालपुर और दूसरे ने बरियारपुर का निवासी बताया।

दोनों ने स्वीकार किया कि वे ईसाई धर्म के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे थे और उनके लिए यीशु से प्रार्थना कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों के मोबाइल फोन में प्रार्थना कराते हुए कई तस्वीरें भी मिली हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से गरीब हिंदू परिवारों को तरह-तरह के प्रलोभन देकर मतांतरण कराया जा रहा था, जिससे गांव में आक्रोश फैल गया। स्थिति बिगड़ने से पहले ग्रामीणों ने संयम दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी।