नीतीश कुमार के शिलान्यास वाली 16 सड़कों पर काम ठप, सिर्फ बोर्ड लगाकर छोड़ा गया

संवाद सूत्र, हलसी (लखीसराय)। हलसी प्रखंड के ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सड़कों के निर्माण का शिलान्यास तो धूमधाम से किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है।

30 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा कुल 16 सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया गया था। इसके बावजूद सात माह बीत जाने के बाद भी अधिकांश सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

ग्रामीणों का कहना है कि शिलान्यास के समय बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ बोर्ड लगाकर काम को छोड़ दिया गया है। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और सड़कों के समय पर पूर्ण होने को लेकर संशय बना हुआ है।

245.915 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित जानकारी के अनुसार लखीसराय-सिकंदरा मुख्य सड़क से घोंगसा ग्रामीण पथ (1.200 किलोमीटर) का निर्माण 72.213 लाख रुपये की लागत से तथा शेखपुरा-सिकंदरा एनएच-333-ए से चौरही गांव तक (2.580 किलोमीटर) सड़क का निर्माण 245.915 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित है।