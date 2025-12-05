Language
    सियार ने गाय को काटा, फिर उसी के दूध से बना प्रसाद खा गए 128 लोग; गांव में मचा हड़कंप

    By Suman Kumar Suman Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    लखीसराय के बभनगांवा गांव में सियार द्वारा काटी गई गाय की मौत के बाद हड़कंप मच गया। गाय के दूध से बने प्रसाद को 128 ग्रामीणों ने खाया था, जिससे रेबीज फ ...और पढ़ें

    सियार ने गाय को काटा, फिर उसी के दूध से बना प्रसाद खा गए 128 लोग (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    संवाद सहयोगी, लखीसराय। अमहरा थाना क्षेत्र के बभनगांवा गांव में गुरुवार को तब अफरातफरी मच गई, जब दो दिन पूर्व सियार के काटने से घायल हुई गाय की मौत हो गई। इस गाय के दूध का उपयोग गांव की पूजा में प्रसाद बनाने के लिए किया गया था, जिसे 128 ग्रामीणों ने ग्रहण किया था।

    गाय की मौत के बाद सियार के काटने की जानकारी सामने आते ही गांव में रेबीज संक्रमण फैलने का डर गहरा गया। ग्रामीणों ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया और बताया कि गाय की मौत रेबीज के कारण हुई है।

    स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। जिला महामारी पदाधिकारी डॉ. जूली कुमारी के निर्देश पर लखीसराय पीएचसी की डॉ. रानी कुमारी और सदर अस्पताल की जीएनएम वीणा कुमारी के नेतृत्व में एक विशेष मेडिकल टीम गांव पहुंची।

    टीम ने जोखिम को भांपते हुए प्रसाद खाने वाले सभी 128 लोगों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। गांव में दिन भर दहशत और अफवाहों का माहौल बना रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को आश्वस्त किया कि इंजेक्शन लगने के बाद अब घबराने की जरूरत नहीं है।

    साथ ही सभी ग्रामीणों को अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल से संपर्क करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई से गांव में फैली दहशत कुछ हद तक शांत हुई, लेकिन घटना को लेकर ग्रामीणों में सियार को लेकर भय बना हुआ है।

