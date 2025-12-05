सियार ने गाय को काटा, फिर उसी के दूध से बना प्रसाद खा गए 128 लोग; गांव में मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, लखीसराय। अमहरा थाना क्षेत्र के बभनगांवा गांव में गुरुवार को तब अफरातफरी मच गई, जब दो दिन पूर्व सियार के काटने से घायल हुई गाय की मौत हो गई। इस गाय के दूध का उपयोग गांव की पूजा में प्रसाद बनाने के लिए किया गया था, जिसे 128 ग्रामीणों ने ग्रहण किया था।

गाय की मौत के बाद सियार के काटने की जानकारी सामने आते ही गांव में रेबीज संक्रमण फैलने का डर गहरा गया। ग्रामीणों ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया और बताया कि गाय की मौत रेबीज के कारण हुई है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। जिला महामारी पदाधिकारी डॉ. जूली कुमारी के निर्देश पर लखीसराय पीएचसी की डॉ. रानी कुमारी और सदर अस्पताल की जीएनएम वीणा कुमारी के नेतृत्व में एक विशेष मेडिकल टीम गांव पहुंची।

टीम ने जोखिम को भांपते हुए प्रसाद खाने वाले सभी 128 लोगों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। गांव में दिन भर दहशत और अफवाहों का माहौल बना रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को आश्वस्त किया कि इंजेक्शन लगने के बाद अब घबराने की जरूरत नहीं है।