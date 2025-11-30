लखीसराय में महिला ने फोटोग्राफर पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, गंभीर रूप से झुलसा युवक

जागरण संवाददाता, लखीसराय। शहर के कबैया थाना क्षेत्र के नया बाजार स्थित डॉ. सुरेश शरण गली में रविवार को एक दर्दनाक घटना में मानसिक रूप से बीमार एक महिला ने स्टूडियो में बैठे फोटोग्राफर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे संसार पोखर निवासी रामोतार राम के पुत्र फोटोग्राफर छोटू कुमार गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद उन्हें आसपास के लोगों की सहायता से तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए पीएमसीएच पटना के लिए रेफर कर दिया गया।