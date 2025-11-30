लखीसराय में महिला ने फोटोग्राफर पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, गंभीर रूप से झुलसा युवक
लखीसराय में एक विक्षिप्त महिला ने एक फोटोग्राफर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घायल फोटोग्राफर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, लखीसराय। शहर के कबैया थाना क्षेत्र के नया बाजार स्थित डॉ. सुरेश शरण गली में रविवार को एक दर्दनाक घटना में मानसिक रूप से बीमार एक महिला ने स्टूडियो में बैठे फोटोग्राफर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।
इससे संसार पोखर निवासी रामोतार राम के पुत्र फोटोग्राफर छोटू कुमार गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद उन्हें आसपास के लोगों की सहायता से तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए पीएमसीएच पटना के लिए रेफर कर दिया गया।
आरोपित महिला मंजिल देवी को पुलिस ने घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।