    लखीसराय में महिला ने फोटोग्राफर पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, गंभीर रूप से झुलसा युवक

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:38 PM (IST)

    लखीसराय में एक विक्षिप्त महिला ने एक फोटोग्राफर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घायल फोटोग्राफर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। शहर के कबैया थाना क्षेत्र के नया बाजार स्थित डॉ. सुरेश शरण गली में रविवार को एक दर्दनाक घटना में मानसिक रूप से बीमार एक महिला ने स्टूडियो में बैठे फोटोग्राफर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।

    इससे संसार पोखर निवासी रामोतार राम के पुत्र फोटोग्राफर छोटू कुमार गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद उन्हें आसपास के लोगों की सहायता से तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए पीएमसीएच पटना के लिए रेफर कर दिया गया।

    आरोपित महिला मंजिल देवी को पुलिस ने घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

