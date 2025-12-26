Language
    बिहार आ रहे हैं मोरारी बापू, सुनाएंगे भगवान राम की कथा, प्रवेश की बनी है यह व्यवस्था

    By Mritunjai Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:30 AM (IST)

    प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू बिहार के लखीसराय में भगवान राम की कथा सुनाने आ रहे हैं। अशोकधाम में 3 जनवरी से 11 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए ...और पढ़ें

    मोरारी बापू

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। बिहार के लखीसराय पहुंच रहे हैं मोरारी बापू। वे यहां भगवान राम की कथा लोगों को सुनाएंगे। अभी ठंड का मौसम है। इस कारण यहां काफी व्यवस्था की गई है। दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं के रुकने और भोजन की व्यवस्था की गई है। कंबल, चादर आदि पर्याप्त मात्रा में मंगाए जा रहे हैं। आसपास के होटल, आश्रम और धर्मशालाओं को भी बुक कर लिया गया है। बेहतर व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। 

    अशोकधाम में होगी कथा

    लखीसराय के अशोक धाम स्थित विशाल कथा स्थल पर आगामी तीन जनवरी से 11 जनवरी तक अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कथावाचक मोरारी बापू द्वारा आयोजित रामकथा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आयोजन समिति से जुड़े अशोक धाम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डा. प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि रामकथा सुनने आने वाले श्रद्धालु श्रोताओं को किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं है और न उन्हें शुल्क ही देना होगा। श्रद्धालु अपने पूरे परिवार के साथ सहज रूप से कथा श्रवण कर सकेंगे तथा प्रसाद ग्रहण करेंगे। 

    बस सेवा की रहेगी व्यवस्था

    दिव्यांग, बुजुर्ग महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के नया बाजार और पुरानी बाजार से कथा स्थल तक प्रतिदिन बस सेवा की व्यवस्था की गई है। बस सुविधा के लिए विशेष पास का प्रविधान रखा गया है, ताकि पात्र श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सके। डा. सिन्हा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर आयोजन की व्यापक तैयारियां तेजी से जारी हैं। यहां बता दें कि प्रतिदिन कथा के दौरान लाखों की संख्या में लोगों की यहां पहुंचने की उम्मीद है। मंडारा आदि यहां चलता रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता इसमें सहयोग करेंगे। मोरारी बापू के आगमन की चर्चा से यहां काफी उत्साह देखा जा रहा है। 