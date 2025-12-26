बिहार आ रहे हैं मोरारी बापू, सुनाएंगे भगवान राम की कथा, प्रवेश की बनी है यह व्यवस्था

जागरण संवाददाता, लखीसराय। बिहार के लखीसराय पहुंच रहे हैं मोरारी बापू। वे यहां भगवान राम की कथा लोगों को सुनाएंगे। अभी ठंड का मौसम है। इस कारण यहां काफी व्यवस्था की गई है। दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं के रुकने और भोजन की व्यवस्था की गई है। कंबल, चादर आदि पर्याप्त मात्रा में मंगाए जा रहे हैं। आसपास के होटल, आश्रम और धर्मशालाओं को भी बुक कर लिया गया है। बेहतर व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

अशोकधाम में होगी कथा लखीसराय के अशोक धाम स्थित विशाल कथा स्थल पर आगामी तीन जनवरी से 11 जनवरी तक अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कथावाचक मोरारी बापू द्वारा आयोजित रामकथा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आयोजन समिति से जुड़े अशोक धाम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डा. प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि रामकथा सुनने आने वाले श्रद्धालु श्रोताओं को किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं है और न उन्हें शुल्क ही देना होगा। श्रद्धालु अपने पूरे परिवार के साथ सहज रूप से कथा श्रवण कर सकेंगे तथा प्रसाद ग्रहण करेंगे।