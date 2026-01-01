भगवान शिव के दरवार में श्री राम की कथा कहेंगे मोरारी बापू, आ रहे हैं अशोकधाम

संवाद सहयोगी, लखीसराय। श्रीरामचरितमानस कथा वाचक संत मोरारी बापू का आगमन पहली बार लखीसराय में हो रहा है। दो जनवरी शुक्रवार की शाम राष्ट्रीय संत मोरारी बापू पटना से सड़क मार्ग द्वारा अशोकधाम पहुंच जाएंगे। तीन जनवरी से 11 जनवरी तक अशोकधाम में रामकथा का आयोजन किया गया है। आयोजन समिति द्वारा रामकथा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

जिला प्रशासन द्वारा भी विधि व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को लेकर कला संस्कृति पदाधिकारी मृणाल रंजन को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है। आयोजन समिति की ओर से गुरुवार की शाम अशोक धाम मंदिर प्रशासनिक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिसमें आयोजन समिति के अभिषेक कनोडिया, मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से बताया कि राष्ट्रीय संत मोरारी बापू के राम कथा कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

अशोकधाम में नौ दिवसीय रामकथा की सभी तैयारी पूरी कथा सुनने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। 10 हजार श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रांगण में सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय संत मोरारी बापू शुक्रवार की शाम अशोकधाम पहुंचेंगे। और मंदिर के पीछे बगीचे में बनाई गई अस्थाई आधुनिक कुटिया में वे प्रवास करेंगे। तीन जनवरी को शाम चार बजे से शाम सात बजे तक रामकथा का शुभारंभ होगा। चार जनवरी से 11 जनवरी कथा का समय दिन के 10 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राष्ट्रीय संत मोरारी बापू का श्रृंगीऋषि धाम जाने का भी कार्यक्रम है लेकिन किस दिन जाएंगे वह अभी तय नहीं हुआ है। आयोजकों ने बताया कि मोरारी बापू के नौ दिवसीय रामकथा का लाइव प्रसारण प्रत्येक दिन आस्था चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। बिहार में मोरारी बापू की यह 15वीं कथा है।



मोरारी बापू की राम कथा को लेकर प्रशासन अलर्ट गुरुवार को जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने संयुक्त रूप से अशोक धाम में तीन जनवरी 2026 से आयोजित होने वाली प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू की राम कथा के आयोजन स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण एवं समग्र प्रशासनिक तैयारियों का आकलन करना था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आयोजन स्थल के प्रवेश एवं निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, आपातकालीन निकास, अग्निशमन व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था तथा चिकित्सा सुविधाओं का गहन अवलोकन किया।



डीएम-एसपी ने अशोक धाम का किया निरीक्षण उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी रखने तथा भीड़ प्रबंधन के लिए ठोस योजना लागू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार करने और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी आमजन तक समय से पहुंचाने पर जोर दिया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने आयोजन समिति के सदस्यों से भी संवाद किया और उनसे प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने की अपील की।