Lakhisarai News: जुर्माना लगाकर मालामाल हुआ परिवहन विभाग, वाहन मालिकों से वसूले करोड़ों रुपये   

संवाद सहयोगी, लखीसराय। राज्य सरकार का परिवहन विभाग राजस्व संग्रह के मामले में अहम विभागों में शुमार है। जिला परिवहन विभाग ने वर्ष 2025 में बेहतर कार्य निष्पादन करते हुए न सिर्फ राजस्व बढ़ाया, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी प्रभावी पहल की।

वर्ष 2025 में हेलमेट, सीट बेल्ट, परमिट, प्रदूषण और फिटनेस जांच के दौरान महज जुर्माने से ही विभाग को एक करोड़ दो लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इस दौरान डीटीओ, एमवीआइ और प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की टीम ने कुल 1514 चालान काटे।

वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 18 करोड़ 13 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2025 तक साढ़े 14 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह किया गया। यह राशि परमिट शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस नवीकरण, मोटर व्हीकल टैक्स, रोड सेफ्टी टैक्स समेत अन्य मदों से प्राप्त हुई है। नए साल में परिवहन विभाग ने सुरक्षित परिवहन और सड़क सुरक्षा को लेकर और सख्ती व जागरूकता के साथ काम करने की योजना बनाई है।

परिवहन विभाग की मानवीय पहल भी सराहनीय रही। हिट एंड रन योजना के तहत सड़क हादसों में मृत 117 लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा एमवीआई प्रतीक कुमार की तत्परता से भुगतान किया गया, जिससे इस श्रेणी में लखीसराय को पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।

डीटीओ का अभियान : 258 चालान, 16 लाख जुर्माना जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि ने वाहन जांच अभियान के दौरान बाइक, हेलमेट, लाइसेंस, प्रदूषण और परमिट की जांच में 258 चालान काटे। इनमें 100 चालान नगद काटकर चार लाख रुपये की वसूली की गई, जबकि 158 पेंडिंग चालान के माध्यम से 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

जांच के दौरान डीटीओ ने बाइकर्स को गुलाब, फूल माला और चाकलेट देकर हेलमेट पहनने व सुरक्षित परिवहन के प्रति जागरूक किया। आर्थिक रूप से कमजोर 30 से अधिक बाइकर्स को मुफ्त हेलमेट भी वितरित किए गए। एमवीआइ की कार्रवाई : 806 चालान, 33 लाख जुर्माना एमवीआइ प्रतीक कुमार और बिपिन कुमार की टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों पर जांच कर 806 चालान काटे, जिससे 33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें 206 चालान नगद काटकर करीब साढ़े नौ लाख रुपये की वसूली की गई, जबकि शेष 600 पेंडिंग चालान के माध्यम से 24 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। इस दौरान कई बाइकर्स को हेलमेट भी वितरित किए गए। महिला ईएसआइ की सशक्त भूमिका : 456 चालान, 53 लाख जुर्माना परिवहन विभाग की तीन महिला प्रवर्तन अवर निरीक्षक सीमा कुमारी, सिम्मी कुमारी और स्नेहा कुमारी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। तीनों ने संयुक्त रूप से 456 चालान काटकर 53 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।