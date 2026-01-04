लखीसराय में कड़ाके की ठंड का कहर, स्कूलों में 8वीं कक्षा तक छुट्टी

संवाद सहयोगी, लखीसराय। कड़ाके की ठंड और तेज पछुआ हवा का कहर रविवार को भी लखीसराय सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में जारी रहा। तापमान में लगातार गिरावट और पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रविवार की सुबह मौसम साफ रहा और धूप भी निकली, लेकिन ठंड का असर दिनभर बना रहा।

जिले में न्यूनतम तापमान आठ से नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड और बढ़ती कनकनी से लोग खासे परेशान हैं। तमाम दावों के बावजूद शहरी क्षेत्र में कहीं भी ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है।

मजबूरी में लोग अपने स्तर से अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है। निजी और सरकारी विद्यालयों में कक्षाएं स्थगित, आंगनबाड़ी केंद्र बंद उधर, जिले में लगातार गिर रहे न्यूनतम तापमान, बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लखीसराय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 8 जनवरी 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू रहेगा। इससे पूर्व यह प्रतिबंध चार जनवरी तक लागू था। डीएम के आदेश के अनुसार कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेंगी। सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक सहित शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगे।