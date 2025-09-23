Lakhisarai News: राजद के बागी विधायक प्रहलाद यादव के बड़े बेटे का निधन, परिवार में मातम

लखीसराय से राजद विधायक प्रहलाद यादव के 36 वर्षीय पुत्र विनय कुमार का पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे बुखार से पीड़ित थे। इस खबर से विधायक और उनके परिवार में शोक की लहर है। विनय कुमार के निधन से उनके आवास पर समर्थकों और शुभचिंतकों का जमावड़ा लग गया।

संवाद सूत्र, लखीसराय। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के बागी राजद विधायक प्रहलाद यादव के बड़े पुत्र विनय कुमार (36) का मंगलवार की अल सुबह पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। नवरात्र और चुनावी मौसम में बेटे की मौत ने विधायक और उनके पूरे परिवार को गहरा शोक दिया है।

विनय कुमार कई दिनों से बुखार से पीड़ित थे। सोमवार की शाम पेट दर्द की शिकायत पर उन्हें इलाज के लिए पटना ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। बेटे की मौत की सूचना पर हृदय रोग से ग्रस्त विधायक प्रहलाद यादव की भी तबीयत बिगड़ गई। फिर उन्हें चिकित्सक की देखरेख में बेटे के शव के साथ लखीसराय लाया गया।

बुखार को कुछ लोग डेंगू बताते हैं, और इसी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बताई जा रही है। विनय के शव के लखीसराय स्थित किऊल आवास पहुंचते ही हजारों समर्थक और शुभचिंतक जमा हो गए। राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने संवेदना व्यक्त की।

शेखपुरा के विधायक विजय सम्राट, विधान पार्षद अजय कुमार सिंह, लोजपा नेता रविशंकर प्रसाद सिंह अशोक, लखीसराय नगर परिषद सभापति अरविंद पासवान, जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल, भाजपा नेता हिमांशु कुमार, जन सुराज जिलाध्यक्ष रासपति पांडेय और अन्य ने विधायक का हौसला बढ़ाया। लोगों ने कहा कि विनय कुमार ही विधायक पिता का सहारा थे। उनके परिवार के लिए यह अपूरणीय क्षति है।