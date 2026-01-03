Bihar Crime: लखीसराय में घास लेने गए युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने दोस्त को हिरासत में लिया

जागरण संवाददाता, लखीसराय। बिहार के लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दियारा इलाके में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी है। मृतक की पहचान मोहनपुर गांव निवासी पीयूष कुमार उर्फ रामर्चा के रूप में की गई है।

पिपरिया थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात थाना क्षेत्र के मोहनपुर-कोइलवा दियारा स्थित बाबा थान के समीप बहियार से शव बरामद किया। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर में कुल पांच गोलियां लगी हुई थीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि पीयूष कुमार शुक्रवार को दिन में करीब 11 बजे घोड़ी पर सवार होकर अपने दोस्तों के साथ दियारा क्षेत्र में घास लेने गया था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर स्वजन को अनहोनी की आशंका हुई। बाद में उसका शव बहियार में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।