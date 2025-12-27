लखीसराय शिक्षा विभाग को मिलेगा अपना आशियाना, एकीकृत होंगे कार्यालय
संवाद सहयोगी, लखीसराय। जिला स्थापना के 32 साल बाद शिक्षा विभाग को अपना आशियाना मिलने जा रहा है जहां एक ही छत के नीचे विभाग के सभी कार्यालय होंगे। नए साल में यह सपना पूरा होने की उम्मीदें है। तीन करोड़ की लागत से शहर के कबैया थाना के सामने चार मंजिला शिक्षा भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब फिनिशिंग कार्य चल रहा है।
इस नए भवन में डीईओ सहित सभी डीपीओ का कार्यालय, मीटिंग हाल सहित सभी आधुनिक सुविधा होगी। वर्तमान में डीईओ, डीपीओ का कार्यालय अलग-अलग जगहों पर किसी तरह संचालित हो रहा है। जानकारी हो कि राजकीय हसनपुर प्लस टू विद्यालय की एक एकड़ 26 डिसमिल जमीन शहर के कबैया थाना के सामने मध्य विद्यालय हसनपुर के नजदीक है।
उसी जमीन में से 40 डिसमिल जमीन पर शिक्षा भवन का निर्माण कराया जा रहा है। करीब तीन करोड़ की लागत से चार मंजिला भूकंप रोधी शिक्षा भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे होगा। इससे कामकाज में भी तेजी आएगी और शिक्षकों को भी सहूलियत होगी।
नए भवन में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष के अलावा डीपीओ स्थापना, साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान सहित अन्य शाखा के अलग-अलग कक्ष होंगे। एक बड़ा मीटिंग हाल भी होगा।
विद्यालय के भवन में अभी चल रहा शिक्षा कार्यालय
शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी और कार्यालय के लिए वर्तमान में कहीं अपना भवन नहीं है। शहर के केआरके हाई स्कूल के प्लस टू भवन में जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय सहित माध्यमिक शिक्षा, साक्षरता डीपीओ का भी कार्यालय संचालित हो रहा है।
यहां न तो पर्याप्त जगह है, न संसाधन उपलब्ध है। शहर के पुरानी बाजार महिला विद्यामंदिर मध्य विद्यालय के भवन में डीपीओ स्थापना का कार्यालय चल रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ एवं अन्य कई कार्यालय किराए के मकान में स्थापना काल से चल रहा है। यानी शिक्षा विभाग का हर कार्यालय अलग-अलग जगहों पर संचालित है। नए भवन के निर्माण से सभी कार्यालय एकीकृत हो जाएगा।
शिक्षा भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। फिनिशिंग कार्य तेजी से चल रहा है। प्रयास है कि नए साल में शिक्षा भवन का शुभारंभ हो जाएगा। नया भवन में शिक्षा विभाग का सभी कार्यालय और सभी पदाधिकारियों का भी कार्यालय होगा। इसके निर्माण से कार्य करने में काफी सहूलियत होगी। सभी पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय भी रहेगा। -यदुवंश राम, डीईओ, लखीसराय
