लखीसराय का विकास पकड़ेगा रफ्तार, नए साल में धरातल पर उतरेंगी 10 अरब की योजनाएं

मुकेश कुमार, लखीसराय। लखीसराय जिले में विकास की दिशा में ठोस पहल पहले ही शुरू हो चुकी है और अब नए साल में इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से विकास की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। बिहार में एनडीए सरकार द्वारा तैयार विकसित बिहार के रोडमैप के अनुरूप लखीसराय को माडल जिला बनाने की कवायद निरंतर जारी है।

बीतते वर्ष 2025 में राज्य सरकार द्वारा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 100 से अधिक सड़कों को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। अब इन स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन से आने वाले दिनों में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत सूर्यगढ़ा, बड़हिया, लखीसराय और पिपरिया प्रखंड की 46 ग्रामीण सड़कों का मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत पुनर्निर्माण और उन्नयन कराया जाएगा। इन सड़कों के चकाचक होने से ग्रामीण इलाकों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क मजबूत होगा।

इसके अतिरिक्त, 13 फरवरी 2025 को सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग की 54 और ग्रामीण सड़कों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। कुल 93.65 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के पुनर्निर्माण, नवीकरण और प्रबंधन की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी है, जो चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतरेगी।

शहरी क्षेत्र में भी अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। नगर परिषद लखीसराय अंतर्गत पुरानी बाजार स्थित चितरंजन रोड और नया बाजार के कबैया रोड के निर्माण और उन्नयन की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। नए साल में इन दोनों प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्य से शहरवासियों को जाम, जल जमाव और बदहाल सड़कों की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। कबैया रोड के निर्माण पर 8 करोड़ 55 लाख रुपये जबकि चितरंजन रोड के उन्नयन पर 2 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा बिजली कार्यालय से इंग्लिश मोड़ होते हुए एनएच-80 तक चितरंजन रोड के कालीकरण कार्य की भी तैयारी है। खासकर किऊल और लखीसराय को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण आरसीसी पुल भी जिले के लोगों को मिलने जा रहा है।

प्रगति यात्रा की घोषणाएं बनेंगी विकास का आधार फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान जिले के लिए आठ महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की घोषणा की गई थी। इन योजनाओं के लिए सरकार ने कुल 10 अरब 22 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। नए साल में इन योजनाओं के अमल में आने से सड़क, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।