लखीसराय बाईपास रोड पर दो बाइकों में भीषण टक्कर, 2 युवकों की मौत और दो घायल

संवाद सहयोगी, लखीसराय। शहर के कबैया थाना क्षेत्र में बाईपास रोड पर रविवार की देर शाम दो बाइक की सीधी टक्कर में एक ही बाइक पर सवार दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी बाइक पर सवार दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

दोनों को सदर अस्पताल लखीसराय में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया। दोनों बाइक पर दो-दो युवक सवार थे और किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखी थी।

मृतक की पहचान ओफापुर निवासी संतोष कुमार और सूरज कुमार के रूप में हुई है। दूसरी बाइक पर सवार लाल बाबू यादव और दयानंद यादव (दोनों बिलौरी) को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया।

हादसा बाइक की तेज रफ्तार के कारण हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और हादसे की जांच शुरू कर दी है।

घटना के बाद मृतक के स्वजन सदर अस्पताल पहुंचे। उनके समक्ष ही अस्पताल के चिकित्सक ने संतोष और सूरज को मृत घोषित कर दिया।

इस हादसे के बाद से ही दोनों मृतक युवकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है