लखीसराय में सियार का आतंक, गांव में घुसकर 4 बच्चों पर किया हमला; 1 की हालत नाजुक
लखीसराय जिले के कसोय चननिया और खरा गांवों में सियारों के झुंड ने हमला कर चार लोगों को घायल कर दिया, जिनमें एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी है। उसे सदर अस् ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, लखीसराय। जिले के कसोय चननिया एवं खरा गांव में रविवार की मध्यरात्रि सियारों के एक झुंड ने गांव में घुसकर एक लड़की सहित चार लोगों पर हमला कर दिया।
हमले में सभी जख्मी हो गए, जिनमें एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, बहियार से आए तीन-चार सियारों ने सोए अवस्था में बच्चों पर हमला कर दिया।
सियार के हमले से कसोय चननिया गांव निवासी अरविंद यादव की आठ वर्षीय पुत्री काजल कुमारी, राहुल कुमार की पुत्री सुनीता कुमारी, खरा गांव निवासी जाटो यादव की पत्नी शकुंतला देवी एवं हरे राम यादव के पुत्र रौशन कुमार घायल हो गए।
गंभीर रूप से जख्मी काजल कुमारी का इलाज सदर अस्पताल लखीसराय में चल रहा है, जबकि अन्य घायलों को निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है।
घटना के बाद ग्रामीणों ने सियारों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। इस घटना से खरा, कसोय चननिया, अलीनगर एवं सैदपुरा समेत आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है।
लोग लाठी-डंडे के सहारे दियारा क्षेत्र में फसल देखने जाने को मजबूर हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।