लखीसराय में सियार का आतंक, गांव में घुसकर 4 बच्चों पर किया हमला; 1 की हालत नाजुक

संवाद सूत्र, लखीसराय। जिले के कसोय चननिया एवं खरा गांव में रविवार की मध्यरात्रि सियारों के एक झुंड ने गांव में घुसकर एक लड़की सहित चार लोगों पर हमला कर दिया।

हमले में सभी जख्मी हो गए, जिनमें एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, बहियार से आए तीन-चार सियारों ने सोए अवस्था में बच्चों पर हमला कर दिया।

सियार के हमले से कसोय चननिया गांव निवासी अरविंद यादव की आठ वर्षीय पुत्री काजल कुमारी, राहुल कुमार की पुत्री सुनीता कुमारी, खरा गांव निवासी जाटो यादव की पत्नी शकुंतला देवी एवं हरे राम यादव के पुत्र रौशन कुमार घायल हो गए।