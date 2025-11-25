Language
    Lakhisarai News: लखीसराय में आईटीबीपी जवान ने पिता को मारी गोली फिर खुद को उड़ाया, दोनों की मौत

    By MRITUNJAI MISHRAEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:40 PM (IST)

    लखीसराय के खुटहा चेतन टोला में आईटीबीपी जवान विकास कुमार सिंह ने पारिवारिक विवाद में अपने पिता रामउदित सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। जवान ने अपने बड़े भाई को भी मारने की कोशिश की थी। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जवान के सनकी स्वभाव से पूरा गांव परेशान था।

    लखीसराय में आईटीबीपी जवान ने पिता को मारी गोली फिर खुद को उड़ाया, दोनों की मौत (जागरण)

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। बड़हिया थाना क्षेत्र के खुटहा चेतन टोला में मंगलवार की देर शाम आईटीबीपी जवान विकास कुमार सिंह ने पारिवारिक विवाद में अपने वृद्ध पिता रामउदित सिंह को तीन गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार की। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

    सनकी आईटीबीपी जवान ने पिता को गोली मारने के बाद अपने बड़े भाई को भी गोली मारने की कोशिश की लेकिन वे घर की छत से कूदकर अंधेरे का लाभ लेकर अपनी जान बचाई।

    घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। आईटीबीपी जवान विकास कुमार सिंह सनकी मिजाज का था और छुट्टी में घर आने पर बराबर किसी न किसी से झगड़ा झंझट करते रहता था।

    घटना की सूचना पर बड़हिया थाने की पुलिस गांव पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले आई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ग्रामीणों के अनुसार आइटीबीपी जवान विकास कुमार सिंह के व्यवहार से पूरा परिवार और ग्रामीण परेशान रहते थे।

