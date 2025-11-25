रोहतास में खूनी मंजर: एक व्यक्ति ने पत्नी और पिता को मारी गोली, फिर खुद भी किया सुसाइड

संवाद सहयोगी, बिक्रमगंज (रोहतास)। मंगलवार की रात करीब 12:30 बजे बिक्रमगंज अनुमंडल के भानस थाना अंतर्गत डिहरा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है। घटना के संबंध में एएसपी संकेत कुमार ने बताया कि भानस थाना क्षेत्र के डिहरा गांव से मंगलवार को अहले सुबह सूचना मिली कि डिहरा निवासी अमित सिंह ने रात में करीब 12:30 बजे पहले अपनी पत्नी नीतू देवी को गोली मारी।

इसके बाद घर मे कोहराम मच गया। घर के लोगों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। इसी बीच अमित बंदूक लिए आंगन में निकला, तो उसके पिता शालिग्राम सिंह ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो उन्हें भी गोली मार दिया और इसके बाद खुद को भी गोली मार लिया।

इस घटना में तीनों की मौत हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस के अनुसार अमित सिंह के बड़े भाई राजेश सिंह ने बताया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। एसपी सुनील कुमार रौशन ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में ये बात स्पष्ट हुई कि अमित सिंह के द्वारा पहले अपने पत्नी नीतू देवी को गोली मारी और फिर आवाज आने पर जब परिजनों द्वारा रोका गया तब अपने पिता शालिग्राम सिंह पर भी गोली चला दिया, जिससे उनकी मौत हो गईं। उसके बाद परिजनों के सामने ही खुद को गोली मार ली, जिससे अमित सिंह की भी मौत हो गईं।