बिहार में टिकट विवाद: एनडीए-महागठबंधन में स्थानीय नेताओं की मांग ने बढ़ाई सीट बंटवारे की उलझन
लखीसराय के सूर्यगढ़ा में राजग कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उस समय हंगामा हो गया जब स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठी। जदयू नेता सुरेंद्र महतो की मांग पर कार्यकर्ताओं में बहस छिड़ गई। कटिहार में भी कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान का विरोध हुआ जहां उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। शकील अहमद खान ने इसे विरोधियों का षड्यंत्र बताया।
संवाद सूत्र, सूर्यगढ़ा (लखीसराय)। शनिवार को स्थानीय बाजार के कमला पेट्रोल पंप के समीप आयोजित राजग कार्यकर्ताओं के विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में अचानक हंगामा हो गया। मंत्रियों एवं संगठन के प्रभारी की मौजूदगी में सम्मेलन को संबोधित करते हुए जदयू के वरिष्ठ स्थानीय नेता सुरेंद्र महतो ने कहा कि सूर्यगढ़ा का विकास बिना स्थानीय विधायक के संभव नहीं है।
उन्होंने मांग की कि आगामी चुनाव में पार्टी एवं गठबंधन स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही टिकट दे। सुरेंद्र महतो के संबोधन के बीच में ही मंच पर मौजूद जदयू के प्रदेश सचिव प्रवीण कुमार ने उनकी बातों का विरोध करते हुए इस तरह की टिप्पणियां न करने को कहा।
देखते रह गए मंत्री
इस पर दो पक्षों में जमकर बहस शुरू हो गई और कुछ समर्थक कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर पक्ष एवं विपक्ष में बोलने लगे। मंच पर मौजूद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम इस विवाद को देखते रहे।
अफरातफरी की स्थिति बढ़ने पर जदयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल ने हस्तक्षेप करते हुए मामले को शांत कराया। इसके बावजूद सुरेंद्र महतो को संबोधन स्थल से हटाया गया, जिससे उनके समर्थक कार्यकर्ताओं का विरोध और बढ़ गया।
इस घटना ने सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। यह क्षेत्र केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है। आगामी चुनाव में गठबंधन के भीतर मतभेद से परेशानी बढ़ सकती है।
कटिहार में विधायक के विरोध में काला झंडा
बलिया बेलोन थाना क्षेत्र के कोर्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में शनिवार को हंगामा हुआ। सम्मेलन स्थल के बाहर बाइक से पहुंचे दो दर्जन से अधिक लोगों ने स्थानीय विधायक शकील अहमद खान के विरोध में नारेबाजी की। काले झंडे दिखाए। कोर्रा में कदवा विधायक द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा था।
जब मंच से कार्यकर्ताओं को विधायक संबोधित कर रहे थे, तब बाइक से 20-25 लोग पहुंचे। इन्होंने “शकील भगाओ लोकल लाओ” के नारे के साथ हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि, विरोध करने वाले लोग कुछ देर के बाद वहां से निकल गए।
राहुल-तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में भी विरोध
इससे पूर्व भी कदवा में राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में कुछ लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर विधायक का विरोध किया था। उस समय भी कांग्रेस आलाकमान से स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग की गई थी।
शकील अहमद खान बरारी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और इसी को आधार बनाकर उनका विरोध किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि यह विरोधियों का षड्यंत्र है और इसे मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अंसार काजमी ने भी इसे षड्यंत्र बताते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता विधायक के साथ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।