    नेपाल-भारत सीमा से सटे भद्रपुर में अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, वीजा एक्सपायर

    By Amrendra Kant Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:47 PM (IST)

    ठाकुरगंज सीमा के पास नेपाल-भारत सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक अमेरिकी नागरिक मार्क एंड्रयू कुटिलोव्स्की को हिरासत में लिया। वह नेपाल से भारत में प्र ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। ठाकुरगंज प्रखंड सीमा से सटे नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता दिखाते हुए एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया है। नेपाल से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे 36 वर्षीय अमेरिकी नागरिक मार्क एंड्रयू कुटिलोव्स्की का वीज़ा एक्सपायर पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

    मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार कोभद्रपुर म्युनिसिपैलिटी वार्ड नंबर–7 स्थित मेची पुल पर तैनात नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) की नजर एक विदेशी युवक पर पड़ी, जो भद्रपुर कस्टम्स चेकपॉइंट के रास्ते भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। संदेह के आधार पर जब उसकी जांच की गई तो उसके पास मौजूद वीज़ा की अवधि समाप्त पाई गई।

    इसके बाद नेपाल पुलिस ने अमेरिकी नागरिक को उसके वीज़ा, बैग और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसकी पहचान अमेरिकी नागरिक मार्क एंड्रयू कुटिलोव्स्की के रूप में हुई।

    गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई के लिए उसे इमिग्रेशन ऑफिस, कांकरभिट्टा,झापा (नेपाल) भेज दिया गया है। इमिग्रेशन विभाग द्वारा अब उसके वीज़ा उल्लंघन के मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है।

    वहीं, इस संबंध में नेपाल के सुरक्षा एजेंसी के एक अधिकारी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवैध या नियमों के उल्लंघन के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।