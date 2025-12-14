Language
    ठाकुरगंज में 39 करोड़ की लागत से बाईपास सड़क का निर्माण शुरू, जाम से मिलेगी राहत

    By Birbal Mahto Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    ठाकुरगंज नगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 39 करोड़ रुपये की लागत से ठाकुरगंज बाईपास सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। 4.5 किलोमीटर लंबी यह स ...और पढ़ें

    निर्माण कार्य हुआ शुरू। (जागरण)

    संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। ठाकुरगंज नगर में लंबे समय से बनी जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए करीब 39 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली ठाकुरगंज बाईपास सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ।

    बाईपास सड़क के लिए आवश्यक एलाइनमेंट कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद अब निर्माण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।

    इससे पहले परियोजना के तहत जरूरी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। जानकारी के अनुसार बाईपास सड़क निर्माण के लिए गोथरा, कनकपुर और अदरागुड़ी राजस्व ग्रामों से कुल 15 एकड़ 06 डिसमिल 600 वर्ग कड़ी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

    भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही सभी प्रमुख अड़चनें दूर हो गई हैं। बताते चलें कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कार्यकारी एजेंसी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल किशनगंज है, जबकि विभाग द्वारा चयनित संवेदक एचएफ मेहता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है।

    4.5 किलोमीटर लंबी होगी सड़क

    निर्माण कंपनी के अभियंता सुरजीत कंनर ने बताया कि प्रस्तावित बाईपास सड़क की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी। यह सड़क पटेशरी पंचायत के कटहलडांगी से शुरू होकर मुंशीभिट्ठा कब्रिस्तान के रास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-327 ई (धर्मकांटा) तक जाएगी।

    उन्होंने बताया कि परियोजना से जुड़ी सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार सड़क निर्माण के दौरान दोनों ओर प्रभावी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए मार्ग में 10 छोटे-बड़े कलभर्ट के निर्माण स्थल चिह्नित किए गए हैं, ताकि बरसात के मौसम में जलजमाव की समस्या उत्पन्न न हो।

    निर्माण एजेंसी का लक्ष्य है कि बरसात से पहले सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए, जिससे लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

    जाम से मिलेगी राहत

    इस संबंध में विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान लगभग 11 माह पूर्व किया था। उन्होंने कहा कि बाईपास सड़क के बन जाने से न केवल ठाकुरगंज नगर को जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि किशनगंज जिले की यातायात व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

    साथ ही व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में नगर के बाजार और मुख्य सड़कों पर लगने वाले भीषण जाम से आम नागरिक, व्यापारी, छात्र और मरीज सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जिन्हें इस बाईपास से बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

