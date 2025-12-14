सुपौल के लोगों को नए साल में मिलेगा नई बाईपास रेल लाइन का तोहफा, तेजी से चल रहा निर्माण कार्य

संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। जिले के लोगों के लिए नए वर्ष की शुरुआत एक बड़ी सौगात के साथ होने वाली है। सहरसा-फारबिसगंज रेलखंड पर सरायगढ़ जंक्शन से पहले बैजनाथपुर–झाझा के बीच बन रही नई बाईपास रेल लाइन का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है।

रेलवे अधिकारियों और निर्माण कार्य में लगे कर्मियों के अनुसार यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो नए वर्ष में इस बहुप्रतीक्षित बाईपास रेल लाइन का उद्घाटन हो सकता है। बताया जा रहा है कि बैजनाथपुर-झाझा नवनिर्मित जंक्शन के बीच बनाई जा रही यह बाईपास रेल लाइन परिचालन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके बन जाने के बाद सहरसा से दरभंगा, पटना सहित अन्य लंबी दूरी के लिए चलने वाली अधिकांश ट्रेनें सरायगढ़ जंक्शन के पास बैजनाथपुर जंक्शन से होकर नए मार्ग पर मोड़ दी जाएंगी।

इससे न सिर्फ ट्रेनों के संचालन में सहूलियत होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। वर्तमान में सरायगढ़ जंक्शन पर ट्रेनों के ठहराव और मार्ग परिवर्तन के कारण अक्सर भीड़ और परिचालन संबंधी दिक्कतें सामने आती हैं। नई बाईपास रेल लाइन शुरू होने के बाद इन समस्याओं से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है।

ट्रेनों की बढ़ेगी गति रेलवे सूत्रों के अनुसार सहरसा से चलकर दरभंगा की ओर जाने और वहां से आने वाली लगभग सभी गाड़ियों का परिचालन इसी नए बाईपास मार्ग से किया जाएगा। इससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी और समय पालन में भी सुधार होगा।



बैजनाथपुर और झाझा क्षेत्र में बन रहे नए जंक्शन को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों का मानना है कि जंक्शन के चालू होने से इलाके में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। यात्री सुविधाओं के साथ-साथ व्यापार, रोजगार और आवागमन के नए अवसर भी पैदा होंगे।

खासकर सुपौल, सरायगढ़, बैजनाथपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य में लगे कुछ कर्मचारियों ने बताया कि रेल लाइन बिछाने, सिग्नलिंग, प्लेटफार्म और अन्य तकनीकी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। शेष बचे कार्यों को तेजी से निपटाया जा रहा है।