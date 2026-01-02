किशनगंज पहुंची NIA की टीम, 2 लोगों को थाने में बुलाकर कर रही पूछताछ; PFI से जुड़ा है मामला

संवाद सहयोगी, किशनगंज। सितंबर माह में पीएफआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के किशनगंज से हुई गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को एनआईए की टीम फिर किशनगंज पहुंची है। उसी मामले में टीम ने दो व्यक्तियों को नोटिस देकर सदर थाना बुलाने के बाद दोनों से पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार पीएफआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम नदवी की किशनगंज से एनआईए की गिरफ्तारी के बाद से ही मामले में जांच तेज कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार दोनों व्यक्तियों को पूर्व में पूछताछ के लिए एनआईए ने अपने दफ्तर में बुलाया था। लेकिन दोनों व्यक्ति नहीं जाने पर एनआईए की टीम किशनगंज पहुंचकर पहले उन्हें अंडर सेक्शन 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस तामिला कर सदर थाना में पूछताछ के लिए बुलाया।

सदर थाने में दिल्ली से एनआईए की दो सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो एनआईए टीम के द्वारा फुलवारी शरीफ मामले में ही दोनों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल किशनगंज से गिरफ्तार पीएफआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम नदवी से पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर टीम फिर से किशनगंज पहुंची है। एनआईए टीम में आइपीएस स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। हालांकि, इस मामले को लेकर कोई भी कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं। जिस कक्ष में टीम सदर थाना में पूछताछ कर रही है उसमें किसी के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है।