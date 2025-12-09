किशनगंज में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला; ईंट-पत्थर से JCB मशीन भी तोड़ी

संवाद सहयोगी, किशनगंज। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मंगलवार को शहर के खगड़ा में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बुलडोजर पर पत्थरबाजी करते हुए दुकानदारों एवं स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के कर्मियों के साथ मारपीट की। नगर परिषद के द्वारा शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मंगलवार को नगर परिषद के स्वच्छता पदाधिकारी स्वरूपम राज, अमीन कमलेश कुमार सहित अन्य कर्मी सदल बल के साथ जेसीबी मशीन लेकर अतिक्रमण हटाने खगड़ा पहुंचे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जहां स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा जेसीबी मशीन को देखकर फूट पड़ा और दुकानदारों ने अधिकारियों एवं कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और कर्मियों ने किसी तरह मौके से भाग कर जान बचाया।

जेसीबी मशीन को भी लाठी डंडों, ईंट-पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जिसमें जेसीबी ड्राइवर कृपा चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसका इलाज सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। वहीं, नगर परिषद के आमीन कमलेश कुमार व एक ट्रैक्टर चालाक को भी चोट आई है। इस दौरान महिलाओं ने नगर परिषद के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि एक घंटे का समय हमलोगों ने मांगा था लेकिन समय नहीं दिया गया और दुकान को उजाड़ दिया गया।

हालांकि, नगर परिषद के द्वारा पूर्व में ही माइकिंग के जरिए दुकानों को हटाने की अपील की गई थी। अतिक्रमण मुक्त करने गए नगर परिषद कमी के साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस भी मौजूद थी। इस मामले को लेकर नगर परिषद उपद्रवियों को चिह्नित कर मुकदमा दर्ज करवाने की अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया सरकार के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मंगलवार को खगड़ा में अतिक्रमण मुक्त करवाने नगर परिषद की टीम पहुंची थी लेकिन लोगों ने विरोध कर नप कर्मियों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया और जेसीबी को तोड़फोड़ कर दिया।