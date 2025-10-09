Language
    Bihar Politics: कोचाधामन बनी हॉट सीट, RJD में वर्तमान और पूर्व के बीच फंसा पेच; PK ने चली चाल

    By Sarfraz Alam Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:18 PM (IST)

    कोचाधामन विधानसभा सीट सीमांचल के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है, जहाँ राजद टिकट को लेकर भ्रम फैला हुआ है। वर्तमान विधायक हाजी इजहार असफी और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम दोनों ही टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। एआइएमआइएम और एनडीए में भी कई उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि जनसुराज पार्टी ने अबु अफ्फान फारुकी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

    सरफराज आलम, कोचाधामन (किशनगंज)। कोचाधामन विधानसभा सीट इन दिनों सीमांचल के लिए हॉट सीट बन गई है। यहां महागठबंधन में शामिल घटक दल राजद के टिकट पर सभी की निगाहें हैं। कोचाधामन विधानसभा में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन राजद के टिकट को लेकर इंटरनेट मीडिया पर भ्रमजाल फैल रहा है।

    कार्यकर्ता से लेकर आमजन इसमें उलझ रहे हैं। आलम यह है कि उम्मीदवार से अधिक उसके कार्यकर्ता ही टिकट को लेकर बेचैन हैं। इंटरनेट मीडिया पर कोई लिख रहे हैं कि खेला होबे। तो कोई कुछ और ही टिप्पणी कर रहा है। यही नहीं कई तो टिकट भी फाइनल कर देते हैं।

    यहां से हाजी इजहार असफी वर्ष 2020 में एआईएमआईएम से चुनाव जीते थे। करीब दो वर्ष बाद राजद में शामिल हो गए। टिकट के लिए वर्तमान विधायक भी दौड़ लगा रहे हैं। हाल के दिनों में यहां से जदयू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम भी उम्मीदवारी की रेस में शामिल हो गए। वो जदयू छोड़कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा में राजद में शामिल हो गए थे।

    पूर्व विधायक मुजाहिद आलम भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान की ओर से अभी तक किसी के पक्ष में टिकट को लेकर कोई भी संकेत सार्वजनिक नहीं किया गया है।

    इधर, एआईएमआईएम में भी टिकट के तीन दावेदार सामने आ रहे हैं। तीनों पटना से लेकर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हालांकि, पार्टी की ओर से किसी एक नाम पर मुहर जाएगा। फिलहाल किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

    यहां से प्रशांत किशोर ने सबसे पहले चाल चल दी है। जन सुराज पार्टी ने अबु अफ्फान फारुकी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। एनडीए गठबंधन में भी कुछ लोग उम्मीदवारी की दौड़ में हैं। पटना में ऐसे लोग जमे हुए हैं। एनडीए की ओर से भी किस दल का यह सीट होगा और किसे टिकट मिलेगा यह खुलासा नहीं हो पाया है।