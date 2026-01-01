किशनगंज में दो महिला सहित दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 205 ग्राम ब्राउन शुगर; 8 लाख रुपए बताई जा रही कीमत

संवाद सूत्र, गलगलिया (किशनगंज)। गलगलिया थाना क्षेत्र के बालूबाड़ी से पुलिस व एसएसबी 41वी बटालियन ने छापेमारी कर 205 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ बुधवार को एक महिला समेत दो अंतराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान तस्करों का एक स्कूटी जब्त कर चार मोबाइल व छह हजार 745 रुपये की बरामदगी की गई। दोनों तस्कर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी सागर कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा शराब व अन्य मादक पदार्थों के विरुद्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच सूचना मिली कि बालूबाड़ी चौक के समीप मालदा (पश्चिम बंगाल) से ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थ की डिलीवरी की जाने वाली है।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टू मंगलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। जिसमें गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार, एसएसबी भातगांव की टीम समेत सशस्त्र पुलिस जवान शामिल थे। गठित टीम द्वारा चिह्नित स्थानों पर सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान दो संदिग्ध को मौके से पकड़ा गया।

पकड़ाए पश्चिम बंगाल के विधाननगर थाना क्षेत्र के कुछबाड़ी निवासी अमीरुद्दीन के पुत्र सोमरुल एवं असराफुल की पत्नी जतीमा खातुन के पास से 205 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक स्कूटी चार मोबाइल फोन व छह हजार 745 रुपये की बरामदगी की गई।