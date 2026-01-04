Language
    Railway News: किशनगंज में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, ठाकुरगंज को जंक्शन के रूप में विकसित करने की योजना

    By Sanjay Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:26 PM (IST)

    ट्रेन में चढ़ती हुई भीड़। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। समाहरणालय स्थित कार्यालय में जिलाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में शनिवार को ठाकुरगंज- सिलीगुड़ी रेल लाइन के दोहरीकरण एवं कुमेदपुर -अलुवाबाड़ी तृतीय व चतुर्थ रेल लाइन परियोजना के फाइनल लोकेशन सर्वे को लेकर बैठक की गई।

    जिसमें एनएफ रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर जितेन्द्र कुमार सहित संबंधित एजेंसी द्वारा दोनों परियोजनाओं की प्रगति एवं तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि किशनगंज रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर न्यू किशनगंज रेलवे स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव है। जहां रेल शेड निर्माण योजना पर विचार किया जा रहा है।

    अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त रेल लाइन के दोहरीकरण से रेल परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जिससे यात्री एवं माल परिवहन दोनों को सुगमता प्राप्त होगी। साथ ही न्यू किशनगंज रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए प्रस्ताव (प्रपोजल) तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर एवं विस्तारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

    फ्लाईओवर निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं

    यह भी स्पष्ट किया गया कि न्यू किशनगंज रेलवे स्टेशन के आसपास किसी प्रकार के फ्लाईओवर निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। ठाकुरगंज को भविष्य में एक प्रमुख रेलवे जंक्शन के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जिसे अररिया से जोड़ा जाएगा।

    इससे क्षेत्र में मल्टी-कनेक्टिविटी सुदृढ़ होने के साथ आवागमन के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगा। भू-अर्जन की अद्यतन स्थिति, प्रक्रियाओं और विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

    जिलाधिकारी विशाल राज ने परियोजनाओं के समयबद्ध, सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य रूप से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग एवं भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी, रेलवे विभाग से आए पदाधिकारी व कर्मी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।