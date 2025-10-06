Bihar Election 2025: किशनगंज में 13 अक्टूबर से होगा नामांकन, 11 नवंबर को मतदान; 14 को आएगा रिजल्ट

किशनगंज जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 11 नवंबर को मतदान होगा। जिले में कुल 1120689 मतदाता हैं जिनके लिए 1366 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड और सर्विलांस टीम तैनात की जाएंगी।

संवाद सहयोगी, किशनगंज। विधानसभा चुनाव को जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। इसके तहत अधिसूचना जारी करने की तिथि 13 अक्टूबर है। नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर और संवीक्षा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर, मतदान की तिथि 11 नवंबर और मतगणना की तिथि 14 नवंबर निर्धारित हैं। यह बातें सोमवार को जिलाधिकारी विशाल राज ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत करके युवा मतदाताओं को वोटर बनाया गया है। इसलिए मतदान के दिन वोट देना अत्यंत ही जरूरी है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं को वोट डालने में किसी भी प्रकार की परेशानी नही होगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। सभी मतदान केंद्र पर शुद्ध पेयजल, शौचालस, बिजली की बेहतर व्यवस्था किए जाएंगे। संवेदनशील मतदान केंद्र की पहचान कर ली गई है।

वहीं, जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 11,20,689 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,97,663 और महिला मतदाताओं की संख्या 5,22,990 है। इसके अंतर्गत बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में 289578, ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में 299694, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में 281605 और कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में 249812 है।

18 से लेकर 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 24975 और 20 से 29 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 281372 है, जबकि 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 6117 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 12199 है। जिला के चारों विधानसभा चुनाव के लिए कुल मतदान केंद्र की संख्या 1366 है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 149 और ग्रामीण क्षेत्र में 1217 मतदान केंद्र होंगे।