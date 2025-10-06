Language
    Bihar Election 2025: कटिहार जिले में आचार संहिता लागू, 11 नवंबर को मतदान; 14 को होगी वोटों की गिनती

    By Pradeep Gupta Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:29 PM (IST)

    कटिहार जिला प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। जिले में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा जिसकी मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कुल 2542 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

    संवाद सहयोगी, कटिहार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही सोमवार को समाहरणालय के एनआईसी सभाकक्ष में डीएम मनेश कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान चुनाव की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

    डीएम ने बताया कि जिले में द्वितीय चरण में सात विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर लगाए गए पोस्टर और बैनर को 24 घंटे के भीतर हटाया जाएगा, जबकि अन्य सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे के भीतर हटाने का अभियान चलाया जाएगा।

    जिले में कुल 2542 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 20,74,471 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 10,91,023 पुरुष, 9,83,415 महिला और 33 अन्य मतदाता शामिल हैं। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 1200 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसतन 819 मतदाता होंगे।

    डीएम ने मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट और अन्य चिह्नित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 50 हजार रुपये की राशि ले जाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने मतदाताओं से इस चुनाव को एक उत्सव के रूप में मनाने की अपील की।

    बुजुर्ग मतदाता जो मतदान केंद्र जाने में असमर्थ हैं, वे प्रपत्र 12 भरकर घर से ही मतदान कर सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में महिला, युवा और आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे।

    अधिसूचना जारी होने की तिथि 13 अक्टूबर है, जबकि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 अक्टूबर को होगी और अभ्यर्थियों को वापस करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। वही मतदान 11 नवंबर को होने के साथ 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी।

    विधानसभावार निर्वाची पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:

    1. कटिहार (63) - आलोक चंद्र चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी

    2. कदवा (64) - प्रियंका कुमारी, भूमि सुधार उप समाहत्ता बारसोई

    3. बलरामपुर (65) - आकंक्षा आनंद, अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई

    4. अमित कुमार (66) - उप विकास आयुक्त कटिहार

    5. मनिहारी (67) - त्रिलोकी नाथ सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी

    6. बरारी (68) - शंशाक वर्णवाल, भूमि सुधार उप समाहत्ता

    7. कोढ़ा (69) - डॉ. बिनोद कुमार, अपर समाहत्ता, कटिहार