किशनगंज में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद शादी, फिर दहेज के लिए पत्नी को जहर देने का प्रयास

संवाद सूत्र, बहादुरगंज (किशनगंज)। इंस्टाग्राम पर पहले एक युवती को एक युवक से दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद प्यार व शादी हो गई। अब दहेज के लिए युवती को पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के दोमोहनी गांव की पूजा कुमारी ने दहेज के लिए पति व ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर जहर देकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगतो हुए केस दर्ज कराई है।

युवती ने बताया कि दोमोहनी गांव के बसंत चतुर्वेदी के पुत्र कुंज बिहारी चतुर्वेदी इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती हुई। जिसके बाद बातचीत होने लगी और प्यार हो गया। लगभग एक वर्ष पूर्व हिन्दू रीति-रिवाज के साथ शादी हो गई। शादी के बाद से पति तथा ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग कर आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। विरोध करने पर पति एवं ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के द्वारा मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया जाता था।

उन्होंने कहा है कि शादी के बाद उनके पिता द्वारा पति को व्यवसाय शुरू करने के लिए भी पांच लाख रुपये भी दिए गये थे। लेकिन पति एवं उनके स्वजनों के द्वारा फिर से 15 लाख रुपये, डेढ़ सौ ग्राम सोने के जेवरात एवं एक लग्जरी वाहन की मांग की जाने लगी।