    किशनगंज में सोना तस्करी मामले में DRI की छापेमारी, महाराष्ट्र के चार कारोबारी पकड़ाए

    By Subjeet Shekhar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:50 PM (IST)

    किशनगंज में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की टीम ने छापेमारी कर सोने की तस्करी के आरोप में चार लोगों को हिरासत में लिया है। DRI मालदा की टीम ने एक घर पर छापा मारा और तीन पेटियां जब्त की हैं। चारों व्यक्ति महाराष्ट्र के सोना व्यापारी बताए जा रहे हैं। सूचना मिली थी कि ये लोग पिछले 25 दिनों से किशनगंज में ठहरे हुए थे।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। शहर के महिला कॉलेज के समीप मंगलवार की शाम पश्चिम बंगाल की डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) मालदा की टीम ने एक घर में छापेमारी की।

    इस दौरान सोने की तस्करी के आरोप में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और तीन पेटी को भी जब्त किया गया। बताया जाता है की देर शाम को बंगाल की डीआरआई की टीम अचानक उक्त स्थल पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया।

    आसपास के लोगों को इसकी सूचना मिलते ही लोग आश्चर्यचकित हो गए। चारों व्यक्ति महाराष्ट्र के सोना व्यापारी बताए जा रहे हैं।

    बताया जाता है की डीआरआई को सूचना मिली थी कि किशनगंज में भीम सिंह के मकान में पिछले 25 दिनों से चार लोग ठहरे हुए हैं। सूचना के आधार पर डीआरआई की मालदा इकाई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार शाम को छापेमारी की।

    छापेमारी के दौरान तीन पेटी भी बरामद किया गया। जबकि चार को हिरासत में ले लिया। पेटी में क्या था इसका खुलासा नहीं हो पाया है। चर्चा है कि तीनों पेटी में सोना होगा। वहीं, हिरासत में लिए गए लोगों को पश्चिम बंगाल के मालदा ले जाए जाने की बात बताई जा रही है। 