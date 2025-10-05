'बिकने वाले विधायकों को इस बार जनता सिखाएगी सबक', ओवैसी ने किशनगंज से भरी हुंकार

बहादुरगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के विधायकों पर निशाना साधा जिन्होंने कथित तौर पर जनता को धोखा दिया। उन्होंने सीमांचल की दुर्दशा पर सरकार की आलोचना की और मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों की वकालत की। ओवैसी ने लोगों से अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद लड़ने और इंसाफ के नाम पर वोट देने का आह्वान किया।

संवाद सूत्र, बहादुरगंज (किशनगंज)। रविवार को कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम सुप्रीमो असददुद्दीन औवेसी ने कहा कि पिछले चुनाव में AIMIM से जीते जिन विधायकों ने जमीर बेचकर सीमांचल की जनता को धोखा दिया उसे इसबार जनता माफ नहीं करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे विधायक लोगोंं के जज्बात की कदर नहीं कर सके। हम सीमांचल को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए लोगों को खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। औवेसी ने कहा कि सभी को अपने धर्म संप्रदाय पर चलने का अधिकार है। हम दिल पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आr लव मोहम्मद के पोस्टर पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आखिर प्रशासन को क्या दिक्कत है।

मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए क्या नहीं किया उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए क्या नहीं किया। अपने दिन और रसूल को नहीं छोड़ा। पोस्टर लेकर चलना गुनाह नहीं। अगर कोई व्यक्ति दंगा फैलाता हो तो उसे वह गुनाह है। उसे सजा सरकार दे। लेकिन उनका संवैधानिक अधिकार कोई नहीं छीने।

औवेसी ने मौलाना काफरी के शब्द को बयां करते हुए कहा कि इन जालिम हुक्मरानों की कोशिश है कि हमारे दिल से रसूल का नाम हटा दें। जबकि सरकार को जो करना चाहिए वो तो नहीं कर पाते हैं। सरकार सीमांचल की दुर्दशा दूर नहीं कर सकी। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकी। अस्पताल दुरुस्त नहीं कर सकी।

उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई सीमांचल में यहां की लीडरशिप बढ़ाने को लेकर है। सभी को अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर व इंसाफ के नाम पर वोट देंगे तभी सीमांचल में आपका लीडर होगा।

जनता जरूर देगी जवाब उन्होंने वर्तमान विधायक को आड़े हाथ लेते हुए कहा की जिस तरह उन्होंने छह करोड़ रुपये लेकर बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को ठगने का कार्य किया है जनता इस बार उसका जवाब जरूर देगी। पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा की जनता ने मुझे चार बार विधायक बनाया। वर्ष 2005 में नामांकन के बाद मुझे जेल जाना पड़ा था। अगर जनता मुझे उसे वक्त नहीं विजयी बनाती तो मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मेरे लिए हार या जीत मायने नहीं रखता। जनता की सेवा करना ही मकसद है।