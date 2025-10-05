बिहार चुनाव से पहले पीके ने मांझी को दिया बड़ा झटका, कई नेताओं ने थामा जसुपा का दामन; बोले- भटक गई है पार्टी

गया जिले से आए हम पार्टी के कई नेताओं ने जन सुराज पार्टी की सदस्यता ले ली। प्रशांत किशोर ने पीला गमछा ओढ़ाकर सभी का स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि जीतनराम मांझी की पार्टी परिवार तक ही सिमट गई है। अब वे प्रशांत किशोर के साथ बिहार के बच्चों का भविष्य बदलने के लिए काम करेंगे। नेताओं ने मांझी पर पूंजीपतियों के साथ होने का आरोप भी लगाया।

राज्य ब्यूरो, पटना। रविवार को गया जिला से आए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के कई नेताओं ने जन सुराज पार्टी (जसुपा) की सदस्यता ले ली। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पीला गमछा ओढ़ाकर उन सभी का स्वागत किया। उन सभी ने कहा कि जीतनराम मांझी की पार्टी परिवार और रिश्तेदार तक सिमट कर रह गई है। हम के एससी-एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजेश्वर मांझी, राष्ट्रीय महासचिव रही डॉ. शशि यादव, प्रदेश महासचिव लक्ष्मण मांझी, प्रदेश सचिव राकेश कुमार सिंह, प्रदेश युवा सचिव सुनील चंद्रवंशी, जिला परिषद सदस्य पार्वती देवी और गणेश मांझी आदि जसुपा में आए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्चों का भविष्य बदलने के लिए करेंगे काम डॉ. शशि यादव ने कहा कि बिहार बदल रहा है। अब तक हम लोग दूसरे के बेटे-बेटी और बहू को मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक बनाने के लिए काम करते आए हैं। अब प्रशांत किशोर के कथनानुसार हम लोग अपने बच्चों का भविष्य बदलने के लिए काम करेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जसुपा में आए हुए नेता। राजेश्वर मांझी ने कहा कि प्रशांत किशोर की विचारधारा गरीबों के लिए है। बिहार अभी बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग प्रशांत जी के साथ चलने के लिए आगे आए हैं। मैं मांझी जी को पितातुल्य मानता हूं। उन्हें कई बार कहा भी कि पार्टी भटक गई है।